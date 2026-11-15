به مناسبت هفته کتاب ، نمایشگاه بزرگ کتاب خوزستان با بیش از هفت هزار عنوان کتاب در کتابخانه مرکزی استان دراهواز گشایش یافت .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان گفت: این نمایشگاه این نمایشگاه با هدف ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، تسهیل دسترسی علاقه‌مندان به منابع مکتوب و گسترش فضای تعامل فرهنگی، برپا شده است.

حسین براتی افزود: در این نمایشگاه بیش از ۷ هزار عنوان کتاب در قالب ۲۰۰ هزار جلد، در موضوعات متنوع فرهنگی، ادبی، علمی و عمومی عرضه شده است؛ و علاقه‌مندان می‌توانند کتاب‌های موردنظر خود را با ۵۰ درصد تخفیف تهیه کنند.

نمایشگاه بزرگ کتاب خوزستان از ۲۳ آبان تا ۱۳ آذرماه، در دو نوبت صبح و عصر، در محل کتابخانه مرکزی خوزستان پذیرای علاقه‌مندان، خانواده‌ها و دوستداران کتاب خواهد بود.