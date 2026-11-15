پخش زنده
امروز: -
جهاد کشاورزی اصفهان خواستار همکاری کارشناسی برای تسریع در اجرای احکام تغییر کاربری غیرمجاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان با تأکید بر ضرورت حفاظت از اراضی زراعی و باغها بهعنوان سرمایههای ملی و بستر تأمین امنیت غذایی گفت: پیشنهاد شده است از ظرفیت هیئت بدوی داوری اتاق اصناف کشاورزی برای بررسی کارشناسی پروندههای تغییر کاربری، شناسایی موانع اجرایی و تسریع در اجرای احکام قطعی قضایی استفاده شود.
مجید علیرضایی افزود: این سازوکار با هدف رفع مشکلات فنی و میدانی پروندههای قدیمی و تسهیل اجرای احکام، بدون تغییر یا توقف تصمیمات قطعی مراجع قضایی دنبال میشود.
وی همچنین با اشاره به تفاهمنامه سازمان امور اراضی کشور و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان آمادگی دارد وظایف غیرحاکمیتی از جمله تشکیل و تکمیل پروندههای تغییر کاربری و نظارت بر طرحهای تغییر کاربری و واگذاری اراضی را به سازمان نظام مهندسی کشاورزی واگذار کند.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان هدف از این اقدامات را ارتقای کیفیت بررسیهای کارشناسی، کاهش فرآیندهای اداری و تسریع در رسیدگیها و اجرای قانون برای صیانت از اراضی کشاورزی عنوان کرد.