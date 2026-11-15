به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان با تأکید بر ضرورت حفاظت از اراضی زراعی و باغ‌ها به‌عنوان سرمایه‌های ملی و بستر تأمین امنیت غذایی گفت: پیشنهاد شده است از ظرفیت هیئت بدوی داوری اتاق اصناف کشاورزی برای بررسی کارشناسی پرونده‌های تغییر کاربری، شناسایی موانع اجرایی و تسریع در اجرای احکام قطعی قضایی استفاده شود.

مجید علیرضایی افزود: این سازوکار با هدف رفع مشکلات فنی و میدانی پرونده‌های قدیمی و تسهیل اجرای احکام، بدون تغییر یا توقف تصمیمات قطعی مراجع قضایی دنبال می‌شود.

وی همچنین با اشاره به تفاهم‌نامه سازمان امور اراضی کشور و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان آمادگی دارد وظایف غیرحاکمیتی از جمله تشکیل و تکمیل پرونده‌های تغییر کاربری و نظارت بر طرح‌های تغییر کاربری و واگذاری اراضی را به سازمان نظام مهندسی کشاورزی واگذار کند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان هدف از این اقدامات را ارتقای کیفیت بررسی‌های کارشناسی، کاهش فرآیند‌های اداری و تسریع در رسیدگی‌ها و اجرای قانون برای صیانت از اراضی کشاورزی عنوان کرد.