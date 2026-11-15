نخستین رمان تاریخی درباره دوران حیات حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) با عنوان خونی که از چراغ می‌چکید به قلم سید محمدامین آل‌یاسین منتشر شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نویسنده این کتاب در حاشیه آیین رونمایی از این اثر گفت: نگارش این رمان حدود سه سال زمان برده و پس از مطالعه و بررسی منابع تاریخی، سال گذشته به پایان رسیده و امسال به چاپ رسیده است.

سید محمدامین آل‌یاسین افزود: این اثر با تکیه بر مستندات تاریخی و در قالب رمان نوشته شده و زندگی حضرت احمد بن موسی (ع) را از دوران کودکی تا اندکی پس از شهادت ایشان روایت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه داستان کتاب بازه زمانی سال ۱۵۵ تا ۲۰۳ هجری قمری را در بر می‌گیرد، بیان کرد: روایت از حدود ده‌سالگی حضرت و در شهر بغداد، پایتخت حکومت عباسیان در دوران خلافت منصور دوانیقی آغاز می‌شود.

نویسنده کتاب خونی که از چراغ می‌چکید نبود اسناد تاریخی دقیق درباره برخی مقاطع زندگی حضرت، از جمله تاریخ ولادت ایشان را از چالش‌های اصلی نگارش این اثر دانست و گفت: به دلیل وجود خلأ‌هایی در منابع تاریخی، برای پیوند دادن وقایع و ایجاد یک روایت منسجم، از عنصر تخیل داستانی نیز در چارچوب قواعد رمان‌نویسی استفاده شده است؛ با این حال، پایه اصلی روایت بر مستندات تاریخی استوار است.

آل‌یاسین با بیان اینکه چاپ نخست این کتاب در شمارگان هزار نسخه منتشر شده است، ابراز امیدواری کرد این اثر با استقبال علاقه‌مندان به تاریخ و ادبیات دینی روبه‌رو شود و به چاپ‌های بعدی برسد.

وی درباره راه‌های تهیه کتاب نیز گفت: علاقه‌مندان می‌توانند این اثر را از برخی کتاب‌فروشی‌ها، کتاب‌فروشی‌های حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) و همچنین از طریق وبگاه نشر نشان تهیه کنند.

کتاب خونی که از چراغ می‌چکید تلاشی در قالب ادبیات داستانی برای بازخوانی بخشی از تاریخ زندگی حضرت احمد بن موسی (ع) و آشنایی بیشتر مخاطبان با ابعاد تاریخی دوران حیات این شخصیت برجسته مذهبی است.