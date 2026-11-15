دوازدهمین دوره بزرگداشت علامه طباطبایی با عنوان(علامه طباطبایی نماد عقلانیت و معنویت) و با موضوع معرفت شناسی در نگاه علامه طباطبایی در حوزه علمیه امام خمینی (ره) ارومیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دوازدهمین دوره بزرگداشت علامه طباطبایی با عنوان علامه طباطبایی نماد عقلانیت و معنویت با موضوع معرفت شناسی در نگاه علامه طباطبایی در حوزه علمیه امام خمینی ره برگزار شد.

حجت الاسلام حسین پناهی آزاد استاد حوزه‌های علمیه قم که سخنران وبیناری این آیین بود بر اهمیت تبیین ابعاد اندیشه علامه محمدحسین طباطبایی در مراکز علمی خصوصا دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه تاکید کرد.

حجت‌الاسلام حسین حبیبی مدیر حوزه علمیه امام خمینی (ره) ارومیه در این آیین علامه طباطبایی را قهرمان فکر و اندیشه دانست و گفت: آثار به جای مانده از این عالم بزرگوار نشان دهنده عمق تفکر و اندیشه ایشان دارد.