مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش گفت: مهم‌ترین شاخص ارزیابی سامانه بازرسی، میانگین مدت زمان پاسخگویی به شکایات است که بر اساس بازه زمانی ۲۰ روز تعریف شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رضا روستایی گفت: به‌منظور صیانت از حقوق عامه مردم، ارتقاء سلامت اداری و تسهیل مشارکت عمومی، سامانه جامع ۱۳۶. ir از سوی سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان درگاه اصلی ارتباط با مردم طراحی و پیاده‌سازی شده است. این سامانه با تسهیل دسترسی از طریق وب‌سایت، اپلیکیشن موبایل و شماره تلفن گویا، امکان ثبت و پیگیری شکایات و گزارش‌های مردمی را فراهم ساخته است. از کارکرد‌های کلیدی این رویکرد می‌توان به گزارش‌دهی هوشمندانه و ارتباط دوسویه اشاره کرد که بستری برای پاسخگویی شفاف و افزایش اعتماد عمومی فراهم می‌آورد.

وی افزود: از آنجا که تمامی دستگاه‌ها مطابق ماده ۲۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سامانه بازرسی کل کشور رابط دارند، اداره کل ارزیابی عملکرد وزارت آموزش‌وپرورش نیز به‌عنوان چشم بینا و بازوی نظارتی وزارت متبوع، این مسئولیت مهم را با هدف تحقق اصول حکمرانی خوب از جمله شفافیت، پاسخگویی و حاکمیت قانون به ذی‌نفعان خود در این سامانه ارائه می‌دهد.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش گفت: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، در بستر سامانه الکترونیکی بازرسی کل کشور تعداد ۱۵۴۰ شکایت در سطح استان‌ها و ۱۵۹ شکایت در سطح ستاد، توسط این اداره کل بررسی و پاسخ داده شده است. به طوری که بیشترین فراوانی شکایت به ترتیب در بخش‌های امور اداری، آموزشی، ثبت‌نام، آزمون استخدامی و نحوه عملکرد بوده است.

وی با اشاره به کاهش شکایات در نیم سال اول ۱۴۰۵نسبت به همان بازه زمانی در سال ۱۴۰۴ گفت: نکته قابل تأمل آن است که تعداد شکایات در سطح ستاد از ۳۹۳ به ۱۵۹ و در سطح استان‌ها از ۱۷۳۹ به ۱۵۴۰ کاهش یافته است؛ این کاهش در سطح ستاد ۶۰ درصد و در سطح استان‌ها ۱۱ درصد بوده است.

روستایی تصریح کرد: مهم‌ترین شاخص ارزیابی سامانه بازرسی، میانگین مدت زمان پاسخگویی به شکایات است که بر اساس بازه زمانی ۲۰ روز تعریف شده است. در همین راستا، کسب میانگین ۸٫۲۵ روز در سطح ستاد و ۶٫۸۱ روز در سطح استان‌ها حاکی از تعهد، تخصص، پاسخگویی به‌موقع و مؤثر عوامل ذی‌ربط است و میزان قابل‌توجهی از سقف میانگین مورد انتظار فاصله دارد که این بازه زمانی نسبت به مشابه سال قبل نیز کاهش چشمگیری داشته است.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات گفت: رویکرد پیشگیرانه و توسعه نظارت مستمر و دقیق، تجزیه‌وتحلیل و بازنگری قوانین و مقررات اجرایی، توسعه و بهبود استاندارد‌های ارائه خدمات، تقویت قانون‌گرایی و اصل تکریم و حفظ شأن مقام معلم و فرهنگیان، شفاف‌سازی فرایند پاسخگویی و کاهش تشریفات اداری، تعیین و آموزش رابطین سامانه بازرسی در سطوح ستادی و استان‌ها و اخذ گزارش‌های فصلی و تحلیل داده‌های عملکردی با رویکرد اصلاحی را از اقدامات مؤثر در کیفیت پاسخگویی و افزایش رضایتمندی در این سامانه بیان کرد.