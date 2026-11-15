نتایج رتبه‌بندی جدید مؤسسه IMD در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد عربستان در میان ۷۰ کشور بررسی‌شده، در دو شاخص آگاهی شرکت‌ها از مخاطرات امنیت سایبری هوش مصنوعی و حفاظت از داده‌های حساس در سامانه‌های هوش مصنوعی، رتبه دوم جهان را کسب کرده است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان، این کشور همچنین در شاخص اجرای راهبرد ملی هوش مصنوعی و میزان استفاده شرکت‌ها از این فناوری در جایگاه چهارم قرار گرفته است.

این رتبه‌ها مربوط به شاخص‌های مشخص هستند و نباید با رتبه کلی کشور در آمادگی هوش مصنوعی اشتباه گرفته شوند.