با ثبت پنج بنای تاریخی جدید، شمار آثار ثبت‌شده شهرستان کاشان در فهرست آثار ملی ایران به ۳۷۵ اثر رسید.

شمار آثار ثبت ملی کاشان به ۳۷۵ اثر رسید

شمار آثار ثبت ملی کاشان به ۳۷۵ اثر رسید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کاشان، گفت: مسجد بصیر روستای جوینان در بخش قمصر، خانه سلامتی شهر قمصر، مسجد تاریخی روستای ورکان، خانه سهندی و مدرسه آیت‌الله سعیدی کاشان پس از طی مراحل کارشناسی و قانونی در فهرست آثار ملی ایران ثبت شدند.

وی افزود: بنای فعلی مسجد بصیر مربوط به دوره قاجار، خانه سلامتی مربوط به دوره قاجار و پهلوی، مسجد تاریخی ورکان متعلق به قرن هفتم هجری و خانه سهندی و مدرسه آیت‌الله سعیدی مربوط به دوره پهلوی و قاجار هستند.

عبدالله زاده با اشاره به شناسایی حدود هزار و ۷۰۰ اثر تاریخی در شهرستان کاشان گفت: پیش از این ۳۷۰ اثر از آثار تاریخی شهرستان در فهرست آثار ملی ثبت شده بود که با ثبت این پنج اثر، شمار آنها به ۳۷۵ اثر افزایش یافت.

وی همچنین با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی کاشان افزود: این شهرستان دارای شش اثر و رویداد فرهنگی ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو است.