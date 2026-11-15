مسائل و مشکلات جامعه کارگری و دغدغه‌های کارفرمایان و واحد‌های تولیدی شهرستان میبد در نشست کمیسیون کارگری با حضور فرماندار میبد، بررسی شد و راهکار‌های رفع موانع تولید و بهبود شرایط جامعه کارگری مورد تأکید قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسائل و مشکلات جامعه کارگری و دغدغه‌های کارفرمایان و واحد‌های تولیدی شهرستان میبد در نشست کمیسیون کارگری با حضور فرماندار میبد، بررسی شد و راهکار‌های رفع موانع تولید و بهبود شرایط جامعه کارگری مورد تأکید قرار گرفت. مصطفی سالاری مدیرکل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری و دبیر کمیسیون کارگری استان یزد، در این نشست با تشریح رویکرد کمیسیون در توجه هم‌زمان به مطالبات کارگران و دغدغه‌های کارفرمایان، بر ضرورت شناسایی و طرح مشکلات واحد‌های تولیدی و پیگیری آنها در کارگروه‌های تخصصی استان یزد تأکید کرد.

وی حمایت از تولید، رفع موانع فعالیت کارفرمایان و بهبود شرایط جامعه کارگری را از اولویت‌های استان یزد برشمرد و گفت: حل مسائل حوزه کارگری مستلزم توجه به مطالبات نیروی کار در کنار حمایت از واحد‌های تولیدی و فراهم کردن زمینه تداوم فعالیت آنهاست.

سالاری با اشاره به اقدامات کمیسیون کارگری و شورای تأمین استان یزد در دو سال گذشته افزود: این کمیسیون به‌ویژه در دوران جنگ، علاوه بر برگزاری جلسات مصوب ماهیانه، نشست‌های خود را به‌صورت هفتگی برگزار کرده و پیگیری مستمر مسائل و مشکلات جامعه کارگری و تلاش برای حل‌وفصل آنها را در دستور کار داشته است.

در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون کارگری گزارشی از بررسی‌های انجام‌شده درباره مسائل و چالش‌های حوزه کارگری شهرستان میبد ارائه کردند و حاضران نیز با تبادل نظر، راهکار‌های رفع مشکلات کارگران، حمایت از کارفرمایان و بهبود شرایط فعالیت واحد‌های تولیدی این شهرستان را بررسی کردند.