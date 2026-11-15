به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های هر استان، سوغات و ویژگی‌های فرهنگی آن است که هر شهر و استانی با آن شناخته می‌شود.

دانش تولید آبنبات از جمله این جاذبه‌ها در شهر بجنورد است که با شماره ۵۱۴ در گستره موضوع فرهنگی ناملموس خراسان شمالی در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده است.

در شهر بجنورد مرکز استان نیز با سوغات آبنبات کام مسافران خود را شیرین کرده و هرگاه از این شهر نامی برده می‌شود، به طور قطع نام آبنبات بجنورد آب در دهان جمع می‌کند.

آبنبات یکی از مشتقات شکر و یا پودر قند است که طی فرایند جوشاندن و هوادهی خمیر آبنبات و سرد شدن و برش خمیر با قیچی در اندازه‌های کوچک، تبدیل به آبنبات می‌شود و در حال حاضر با مواد افزودنی، چون گیاهان دارویی و معطر و یا مواد آجیلی، چون گردو، مغز بادام درختی و زمینی، تولید می‌شود و یکی از سوغات مهم خراسان شمالی است.

از آنجایی‌که این آبنبات مختص به خراسان شمالی است و با توجه به‌ضرورت حفظ آن به‌عنوان یک میراث ناملموس، پرونده آن از سوی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهیه و در محل وزارتخانه متبوع به ثبت ملی رسید.

هلدار، دارچینی، زنجبیلی، کنجدی، زعفرانی و قره قوروتی، انواع آبنبات‌های سنتی بجنورد است که قدمت تولید آن‌ها به دهه ۴۰ شمسی می‌رسد و امروز به یکی از سوغات‌های شناخته شده این شهر در نقاط مختلف کشور تبدیل شده است.