به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روستای همه‌ سین ، ده ترکمن یا ترکمن‌ ده ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان تهران در استان تهران ایران می باشد . روستای همه‌سین در ۷ کیلومتری شرق تهران و در پوشش شهرداری منطقه ۱۳ تهران می‌باشد. این روستا در شمال شرقی تهران و هفت کیلومتری پارک جنگلی سرخه حصار قرار گرفته‌است. ترکمن ده در دهستان سیاهرود قرار داشته و براساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۹۸۲ نفر (۲۶۹خانوار) بوده‌است.

اما ساکنان روستای ده ترکمن تهران با وجود توسعه خط گاز شهری در این روستا، از نبود گازشهری، برق شهری و آب شهری گلایه کرده اند. متن پیام شهروند خبرنگار ما به این شرح است:

ساکنان روستای خوش آب و هوای ده ترکمن با اینکه از نظر تقسیمات شهری، جزو منطقه ۱۳ شهر تهران به حساب می‌آیند و به نوعی پایتخت‌نشین هستند، برای زندگی در ده آبا و اجدادی‌شان با مشکلات ریز و درشتی دست به گریبانند؛ مشکلاتی که از نبود آب آشامیدنی، گاز شهری، برق، سوخت جایگزین مانند نفت و گازوئیل آغاز می‌شود و تا جاده پر پیچ و خم و پرخطر، نبود امکانات رفاهی و شهری، نداشتن اجازه برای ساخت‌وساز و تعمیر خانه‌ها و… پیش می‌رود.



با وجود توسعه خط گاز شهری در این روستا، خانواده‌های بسیاری هستند که از نعمت گازشهری، برق شهری و آب شهری بی بهره‌اند.

با پیگیری‌های بسیار از استانداری تهران تا شهرداری منطقه و مرکزی تهران و ادارات مختلف جهاد و برق و گاز و آب و وزارت‌خانه‌های مرتبط، در این وضعیت جنگی و سرمای سرد و استخوان سوز پاییز ۱۴۰۵ خانه‌های بسیاری همچنان از امکانات ساده‌ی شهری بی ‌بهره‌اند. خواهشمندیم از عزیزان صداوسیما در این ارتباط خبری تهیه فرمایید بلکه مسولان امر توجهی به ما بکنند.

به طور مثال چند خانواده در این روستا، خانم پابه ماه دارند ولی از نعمت آب گرم و آب آشامیدنی و دیگر نعمات سوختی بی‌بهره‌اند و در این روزگار خانه را با هیزوم گرم می‌کنند.