مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان از افزایش ۲۰ درصدی میزان پرشدگی سد‌های استان نسبت به سال گذشته خبر داد و بر ضرورت مدیریت مصرف با وجود بهبود وضعیت ورودی آب‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سعید صنعتی‌منفرد گفت: با وجود بارش‌های مناسب و افزایش ورودی آب به سدهای زنجان در سال آبی جاری، آثار خشکسالی‌های سال‌های گذشته همچنان بر منابع آبی استان باقی است و نمی‌توان تنها به این بارش‌ها امیدوار بود.

وی افزود: هم اکنون بیش از ۵۰ درصد از ظرفیت سد‌های در حال بهره‌برداری استان خالی بوده و کمبود آب در سد‌ها به حدی است که حتی بارش‌های فراتر از حد نرمال در فصل پاییز نیز لزوماً به معنای عبور از شرایط بحرانی آب نخواهد بود و همچنان نیمی از ظرفیت سد‌های استان خالی است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان همچنین به چالش برداشت بی‌رویه آب از منابع زیرزمینی اشاره کرد و افزود: آمار‌های مربوط به برداشت آب‌های زیرزمینی نشان می‌دهد که سالانه حدود یک میلیارد مترمکعب آب از چاه‌های استان برداشت می‌شود که بخش عمده آن از سوی حوزه کشاورزی است.

وی با ارائه آمار دقیق از میزان وابستگی بخش‌های مختلف به منابع آب زیرزمینی، گفت: در بخش آب شرب، حدود ۸۴ درصد وابستگی به منابع زیرزمینی وجود دارد، در حالی که این میزان در بخش صنعت ۷۶ درصد و در بخش کشاورزی حدود ۵۶ درصد است که این آمار نشان‌دهنده وضعیت نگران‌کننده وابستگی تامین آب شرب به منابع زیرزمینی است.

صنعتی‌منفرد افزود: با وجود بهبود وضعیت ورودی آب به سد‌ها به دلیل نبود توازن میان ورودی و مصرف، مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در استفاده از منابع آبی همچنان یک ضرورت حیاتی و در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار دارد.