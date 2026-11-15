استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت طرح مطالبات زیربنایی استان در سفر پیش‌روی رئیس‌جمهور، خواستار توجه بیشتر به موضوع آمایش سرزمین و افزایش سهم اعتبارات ملی این استان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی،غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، در جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، مدیریت سفر ریاست‌جمهوری و نحوه بیان مطالبات، تعیین‌کننده دستاورد‌های استان خواهد بود.

وی با اشاره به رشد اندک سهم اعتبارات ملی استان از حدود ۲.۵ درصد در دو دهه پیش به ۵.۳ درصد در حال حاضر، بر ضرورت برخورد تخصصی با موضوع «آمایش سرزمین» و رفع تبعیض در تخصیص منابع تاکید کرد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به سیاست ریاست‌جمهوری مبنی بر تمرکز بر تکمیل پروژه‌های در جریان گفت: با توجه به محدودیت منابع مالی، تمرکز ما باید بر تکمیل طرح‌هایی باشد که حداقل ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و امکان اتمام آنها در دو سال آینده وجود دارد؛ لذا نباید در این سفر به دنبال آغاز پروژه‌های جدید بود.

مظفری همچنین با اشاره به چالش‌های حوزه آب، بر ضرورت اصلاح الگو‌های کشت و مدیریت مصرف در بخش کشاورزی تأکید کرد و خواستار اتخاذ تصمیمات جدی برای جلوگیری از تشدید بحران منابع آبی شد.

او در پایان، بر لزوم افزایش اختیارات مدیریتی استان برای بهبود روند اداره و توسعه زیرساخت‌ها تأکید کرد.