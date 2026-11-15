به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، رحمان فیض‌قربانی با اشاره به سطح ۱۵۸.۹ هکتاری باغات مرکبات در استان کرمانشاه گفت : پیش‌بینی می‌شود امسال حدود سه هزار تن انواع مرکبات در استان تولید و روانه بازار شود.

وی با بیان اینکه عمده باغات مرکبات استان در شهرستان قصرشیرین قرار دارد افزود: در شهرستان‌های سرپل‌ذهاب و گیلانغرب نیز سطح محدودی از باغات مرکبات وجود دارد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه بیشترین سطح باغات مرکبات استان به لیموترش اختصاص دارد افزود: حدود ۵۰ هکتار از باغات مرکبات استان زیر کشت لیموترش است و پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۷۶۱ تن محصول از این باغات برداشت شود.

وی همچنین از وجود ارقام مختلف گریپ‌فروت و نارنج در باغات استان خبر داد و گفت: این محصولات در سطح محدود و عمدتاً به‌صورت تک‌درخت در برخی باغات استان وجود دارند.

برداشت مرکبات در باغات استان تا اواخر دی‌ماه ادامه دارد.