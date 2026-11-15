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مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به آغاز برداشت مرکبات از باغات استان گفت: پیشبینی میشود امسال حدود سه هزار تن انواع مرکبات در باغات استان تولید شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، رحمان فیضقربانی با اشاره به سطح ۱۵۸.۹ هکتاری باغات مرکبات در استان کرمانشاه گفت : پیشبینی میشود امسال حدود سه هزار تن انواع مرکبات در استان تولید و روانه بازار شود.
وی با بیان اینکه عمده باغات مرکبات استان در شهرستان قصرشیرین قرار دارد افزود: در شهرستانهای سرپلذهاب و گیلانغرب نیز سطح محدودی از باغات مرکبات وجود دارد.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه بیشترین سطح باغات مرکبات استان به لیموترش اختصاص دارد افزود: حدود ۵۰ هکتار از باغات مرکبات استان زیر کشت لیموترش است و پیشبینی میشود امسال بیش از ۷۶۱ تن محصول از این باغات برداشت شود.
وی همچنین از وجود ارقام مختلف گریپفروت و نارنج در باغات استان خبر داد و گفت: این محصولات در سطح محدود و عمدتاً بهصورت تکدرخت در برخی باغات استان وجود دارند.
برداشت مرکبات در باغات استان تا اواخر دیماه ادامه دارد.