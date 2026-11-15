فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از مهروموم ۳ واحد صنفی متخلف به منظور اجرای طرح نظارت بر اصناف و برخورد با واحد‌های صنفی فاقد مجوز قانونی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ رمضان گوروئی اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، ساماندهی فعالیت واحد‌های صنفی و نظارت بر رعایت قوانین و مقررات، مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی شهرستان با همکاری دستگاه‌های مسئول، طرح نظارت بر واحد‌های صنفی را اجرا کردند.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح و طی ۴۸ ساعت، واحد‌های صنفی مورد بازدید و بررسی قرار گرفتند که در نتیجه، ۳ واحد صنفی به دلیل تخلف و رعایت نکردن ضوابط و مقررات مربوطه با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح مهر و موم شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان با تأکید بر تداوم نظارت بر فعالیت واحد‌های صنفی تصریح کرد: پلیس با هدف حفظ نظم و امنیت عمومی و صیانت از حقوق شهروندان، با هرگونه تخلف صنفی در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

سرهنگ گوروئی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را از طریق مراجع قانونی و سامانه‌های ارتباطی پلیس گزارش کنند تا در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد.