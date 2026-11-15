OpenAI در پنجم نوامبر از مدل تخصصی GPT-6 Cyber رونمایی کرد؛ مدلی که برای شناسایی و اعتبارسنجی آسیب‌پذیری‌های نرم‌افزاری و کمک به رفع آنها طراحی شده است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از خبرگزاری رویترز، بر اساس اعلام این شرکت، مدل در جریان پژوهش‌های امنیتی:

۸۱ آسیب‌پذیری ناشناخته با شدت بالا در فایرفاکس شناسایی کرد.

برای ۹۴۸ آسیب‌پذیری هسته لینوکس، اکسپلویت‌های ارتقای سطح دسترسی تولید کرد.

* در آزمایش‌های ارزیابی، در ۹۹.۹۳ درصد موارد بدون دستورالعمل استقرار اضافی، از محدوده مجاز آزمایش خارج نشد.

موزیلا نیز اعلام کرده برای تعدادی از آسیب‌پذیری‌های گزارش‌شده اصلاحیه منتشر کرده است. این ارقام نتایج اعلام‌شده از سوی OpenAI هستند.