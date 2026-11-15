مجموعه مستند «علم و اسلام»، با بازخوانی نقش دانشمندان مسلمان در پیشرفت علوم جهان و «قدم‌های رنگین» از مجموعه مستند «دست‌آفریده‌ها»، از شبکه‌های چهار و دو پخش می‌شود و مجموعه تلویزیونی «امیدوارها»، با روایت امید و تلاش به زودی از شبکه یک پخش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه مستند سه‌قسمتی «علم و اسلام» با سفر به کشور‌های ایران، عراق و مصر، به بررسی دستاورد‌های دانشمندان جهان اسلام و تأثیر آنها بر شکل‌گیری و پیشرفت علوم معاصر می‌پردازد.

این مجموعه مستند محصول سال ۲۰۰۹ انگلستان، در سه قسمت به بررسی سهم دانشمندان مسلمان در توسعه علوم مختلف می‌پردازد.

در این مجموعه، جیم الخلیلی با سفر به کشور‌های ایران، عراق و مصر، به دنبال شناخت دانشمندان برجسته جهان اسلام و دستاورد‌های علمی آنان است، دستاورد‌هایی که در شکل‌گیری دانش معاصر نقش داشته‌اند. همچنین ریشه واژگانی مانند جبر و الگوریتم در متون علمی، از جمله موضوعاتی است که در این مستند مورد توجه قرار می‌گیرد.

مجموعه مستند «علم و اسلام» از ۲۳ تا ۲۵ آبان‌، ساعت ۱۶ در قالب برنامه «چهارسوی علم» از شبکه چهار پخش و روز بعد، ساعت ۲ بامداد و ۷ صبح بازپخش می شود.

پخش مجموعه تلویزیونی «امیدوارها» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی داریوش یاری، با روایتی خانوادگی و فضایی آمیخته به طنز، از شبکه یک آغاز می شود.

این مجموعه ۳۰ قسمتی که به سفارش سیمای استان‌ها و با تولید صداوسیمای مرکز یزد ساخته شده، تلاش جوانی برای احیای یک کارخانه قدیمی را دستمایه روایت خود قرار داده و در بستر داستانی خانوادگی، موضوعاتی همچون جوانی جمعیت، فرزندآوری، اشتغال، مسئولیت‌پذیری خانوادگی و رونق تولید را به تصویر می‌کشد.

«امیدوارها» داستان جوانی به نام نوید را روایت می‌کند که برای نجات خانواده و رسیدن به دختر مورد علاقه‌اش، تصمیم می‌گیرد کارخانه‌ای قدیمی و متروکه را دوباره راه‌اندازی کند، تصمیمی که آغازگر مسیری تازه و همراه با چالش‌ها و مسئولیت‌های مختلف برای اوست.

این مجموعه در کنار روایت تلاش نوید برای ساختن آینده‌ای بهتر، به موضوعاتی همچون استقلال جوانان، آینده شغلی، عشق، امید و مسئولیت‌پذیری در برابر خانواده نیز می‌پردازد.

ارشیا توکلی در نقش نوید و علیرضا استادی در نقش پدر خانواده ایفای نقش می‌کنند. فرخ نعمتی، علیرضا خمسه، پیام احمدی‌نیا، سیما تیرانداز، شمسی فضل‌اللهی، نگین معتضدی، فاطمه زارع، نگار بابایی و سجاد اسماعیلی دیگر بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند.

بیست‌وششمین قسمت فصل سوم مجموعه مستند «دست‌آفریده‌ها» به جهان هنری استاد آذر نجیبی، طراح و هنرمند رودوزی سنتی، می‌پردازد، هنرمندی که نقوش سوزن‌دوزی اقوام ایرانی را به طراحی کفش و پوشاک آورده است.

آذر نجیبی، طراح و هنرمند رودوزی سنتی، «قدم‌هایت را رنگی کن» را رویکرد و شعار کار خود می‌داند و می‌گوید در طراحی کفش‌های مردانه تلاش کرده است رنگ، طرح و نقش ایرانی را با نگاهی ساختارشکن و با الهام از سوزن‌دوزی‌های اصیل ایرانی به کار بگیرد. به باور او، پوشش اقوام ایرانی بی‌بدیل، رنگارنگ و سرشار از نماد و نشان است و می‌تواند دستمایه طراحی مد و لباس، حتی در حوزه کفش، قرار گیرد.

به گفته نجیبی، در کفش‌های مردانه سوزن‌دوزی‌هایی با اشکال هندسی به کار رفته است، در حالی که طراحی کفش‌های زنانه از نقوش سوزن‌دوزی ترکمن با گل‌های درشت بهره برده است. او به‌تازگی با گروه‌های کنسرت موسیقی نیز همکاری کرده و لباس‌هایی برای اجرا‌های خارج از کشور طراحی کرده است تا پوشش اقوام ایرانی در این اجرا‌ها معرفی شود.

مستند «قدم‌های رنگین» به تهیه‌کنندگی داوود سماواتی‌یار و نویسندگی و کارگردانی آشا محرابی (بازیگر ناآشنای سینما و تلویزیون)، دوشنبه ۲۵ آبان‌ ساعت ۱۵:۳۰ از شبکه دو پخش و سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ ساعت ۴ بامداد و چهارشنبه ۲۷ آبان‌ ساعت ۲۳:۳۰، بازپخش می شود.