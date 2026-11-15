پژوهشگران، فناوران و فعالان برتر کاشان از ۲۱ تا ۲۶ آذر در برنامه‌های هفته پژوهش و فناوری معرفی و تجلیل می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار کاشان در جلسه شورای سیاست‌گذاری هفته پژوهش و فناوری با تأکید بر ضرورت ارتباط میان مدیریت اجرایی و مراکز علمی و دانشگاهی گفت: برای دستیابی به توسعه و حل مسائل شهرستان، باید ارتباطی مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی، محور‌های توسعه و مراکز علمی و تحقیقاتی برقرار شود.

مجتبی راعی با اشاره به ظرفیت مراکز علمی و پژوهشی منطقه از جمله پارک علم و فناوری، بنیاد نخبگان و دانشگاه‌ها افزود: توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان، فناورانه و خلاقانه در کاشان نیازمند همکاری بیشتر این مجموعه‌هاست.

وی با تأکید بر جهت‌دهی پژوهش‌های دانشگاهی و دستگاه‌های اجرایی به سمت نیاز‌های شهرستان گفت: پایان‌نامه‌ها، رساله‌های دکتری و طرح‌های پژوهشی باید در حوزه‌هایی مانند گردشگری، معماری خلاق، گل و گلاب، نهج‌البلاغه و حل مسائل و چالش‌های کاشان متمرکز شوند.

فرماندار کاشان افزود: این رویکرد می‌تواند به پایداری منابع، بهبود وضعیت محیط زیست، ایجاد فرصت‌های شغلی مبتنی بر دانش و افزایش بهره‌وری و رضایتمندی مردم کمک کند.

راعی با اشاره به برگزاری هفته پژوهش و فناوری از ۲۱ تا ۲۶ آذر گفت: امسال نیز جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و برنامه‌های متعددی برای معرفی و تجلیل از پژوهشگران، محققان، فناوران، واحد‌های فناور، کارآفرینان و فعالان این حوزه پیش‌بینی شده است.