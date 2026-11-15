به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ میرمحمد غراوی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان، وحید خرّمی مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان، ابراهیم نجفی نماینده شهرستان آستانه اشرفیه به همراه رحمت حیدری‌نژاد فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه از طرح‌های آبی شهرستان آستانه اشرفیه بازدید کردند.

وحید خرّمی، مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان، در خصوص سد لاستیکی انبارسر آستانه اشرفیه گفت: این سد ۸۸ درصد پیشرفت کار دارد و با هدف بهبود سطح زیر کشت هزار هکتار از شالیزار‌های منطقه، جلوگیری از تداخل آب شور دریا با آب شیرین رودخانه و کمک به گردشگری، از مرداد ۱۴۰۲ آغاز شده است.

این سد لاستیکی روی مجرای آبی به نام زهکش وگارود در روستای انبارسر قرار دارد.

وی افزود: طرح‌های نهر چهاردمجوب، کف بند و دیواره حفاظتی بین دو پل، مقسم آب بازارده و دیواره حفاظتی دیسام هم اکنون در حال اجرا هستند.

سپس حاضران از محل طرح‌های مقسم آب بازارده تأمین کننده آب هزار هکتار شالیزار‌هایی کیسم و کلده آستانه‌اشرفیه، سد لاستیکی انبارسر، اسکله بندر کیاشهر و محل لایروبی آب‌بندان دهنه‌سر بازدید کردند.