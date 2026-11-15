بیش از ۲هزار ۱۰۰ دانش‌آموز در قالب سفیران سلامت و در انتقال پیام‌های بهداشتی و ترویج سبک زندگی سالم در شهرستان میرجاوه سیستان و بلوچستان فعالیت دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس مرکز بهداشت میرجاوه گفت: در طول سال تحصیلی، کارشناسان مرکز بهداشت، مراقبان سلامت، بهورزان و سایر کارکنان حوزه بهداشت با حضور در مدارس شهرستان میرجاوه، برنامه‌های آموزشی متناسب با نیاز دانش‌آموزان را اجرا می‌کنند.

فاضل مشهدی افزود: این آموزش‌ها موضوعاتی از جمله پیشگیری از بیماری‌ها، رعایت اصول بهداشت فردی و محیطی، سلامت دهان و دندان، تغذیه سالم و سایر مسائل مرتبط با سلامت دانش‌آموزان را دربرمی‌گیرد و با هدف افزایش آگاهی و تقویت رفتار‌های سالم در جامعه دانش‌آموزی ارائه می‌شود.

رئیس مرکز بهداشت میرجاوه با تاکید بر نقش دانش‌آموزان در انتقال پیام‌های سلامت به خانواده‌ها و جامعه بیان کرد: یکی از محور‌های مهم این برنامه‌ها، شناسایی و جذب دانش‌آموزان علاقه‌مند به‌عنوان سفیر سلامت است تا آنان علاوه بر بهره‌مندی از آموزش‌های بهداشتی، در ترویج مفاهیم سلامت در محیط مدرسه و خانواده نیز نقش‌آفرینی کنند.

مشهدی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۲ هزار ۱۰۰ سفیر سلامت در شهرستان میرجاوه فعالیت دارند که این ظرفیت ارزشمند می‌تواند به گسترش آموزش‌های سلامت‌محور و انتقال مؤثر پیام‌های بهداشتی در میان دانش‌آموزان، خانواده‌ها و سایر اقشار جامعه کمک کند.

وی با اشاره به جایگاه مدارس در نهادینه‌سازی رفتار‌های سالم خاطرنشان کرد: مدرسه یکی از مهم‌ترین بستر‌های آموزش و ارتقای سواد سلامت نسل آینده است و استمرار ارتباط کارشناسان بهداشت با محیط‌های آموزشی، نقش مؤثری در شکل‌گیری نگرش‌ها و رفتار‌های صحیح بهداشتی دارد.

رئیس مرکز بهداشت میرجاوه در پایان تاکید کرد: تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت تیم سلامت، معلمان و مشارکت فعال دانش‌آموزان، آموزش سلامت را از یک برنامه مقطعی به فرآیندی مستمر و مشارکت‌محور تبدیل کنیم.