رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، رصد مستمر خطر آتش‌سوزی جنگل‌های شمال، برخورد با متخلفان قطع درختان و رسیدگی به قصور احتمالی مدیران را از اولویت‌های سازمان اعلام کرد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، رضا افلاطونی در نشست شورای معاونان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، بر ضرورت نظارت مستمر بر جنگل‌های شمال کشور و برخورد قاطع با تخلفات قطع درختان تأکید کرد.

وی همچنین رسیدگی به قصور احتمالی مدیران مسئول را ضروری دانست و بر پیگیری دقیق تعهدات ابلاغی، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و تسریع در اجرای برنامه‌های سازمان تأکید کرد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، توسعه پارک‌های زندگی و آبخیزداری را از اولویت‌های مهم سازمان برشمرد و گفت: باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که مردم در هفته منابع طبیعی امسال در پارک‌های زندگی نهال غرس کنند.

افلاطونی همچنین تعیین تکلیف مطالبات نیرو‌های حفاظتی، تسریع در پرداخت حقوق و مزایای آنان و ساماندهی فروش چوب‌آلات حاصل از حوادث و بازگشت درآمد آن به حوزه حفاظت از جنگل‌ها را خواستار شد.

وی تقویت پشتوانه علمی و کارشناسی اقدامات آبخیزداری و حفاظت از خاک را ضروری دانست و بر برگزاری نشست‌های تخصصی با مسئولان مرتبط و استفاده بهتر از ظرفیت‌های مراکز پایش تأکید کرد.

برنامه‌ریزی برای بزرگداشت شهدای منابع طبیعی، اجرای طرح سه‌شنبه‌های بدون خودرو، اصلاح شیوه دورکاری با هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی و ارتقای جایگاه سازمان در ارزیابی‌های ملی و وزارتخانه‌ای از دیگر محور‌های مورد تأکید رئیس سازمان منابع طبیعی بود.

افلاطونی همچنین جذب اعتبارات از محل مسئولیت‌های اجتماعی معادن و صنایع، عملیاتی‌کردن تفاهم‌نامه‌های مرتبط و توسعه همکاری‌های بین‌المللی با کشور‌های چین، ترکیه، عراق، پاکستان، هند و کره جنوبی را از دیگر برنامه‌های سازمان بیان کرد.

در این نشست، معاونان و مدیران کل حوزه آبخیزداری، امور مراتع و بیابان نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده در زمینه مدیریت مراتع، مقابله با بیابان‌زایی و اجرای طرح‌های آبخیزداری ارائه کردند.

استفاده از روش‌های نوین و کم‌آب‌بر، توسعه مشارکت مردم و بخش غیردولتی، بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و اجرای طرح‌های اقتصادی متناسب با شرایط اقلیمی از جمله محور‌های این گزارش‌ها بود.