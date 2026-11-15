نماینده ایران به علت مشکلات فنی خودروی خود از راهیابی به بخش رقابتی مسابقات دریفت بین قاره‌ای فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی بازماند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فهیم‌رضا کیخسروی، نماینده ایران در مسابقات دریفت بین‌قاره‌ای فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی (FIA Intercontinental Drifting Cup ۲۰۲۶) به دلیل بروز مشکلات فنی خودرو از حضور در بخش رقابتی این رویداد بازماند.

در پی بروز این مشکلات، کمیته روابط بین‌الملل و توسعه ورزش‌های موتوری فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، با انجام مکاتبات و پیگیری‌های رسمی با مسئولان فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی (FIA)، تلاش کرد شرایط لازم برای ادامه حضور نماینده کشورمان فراهم شود.

در نتیجه این پیگیری‌ها و با همکاری مسئولان FIA، مهلت بررسی و تأیید فنی خودرو تا صبح شنبه، ۲۳ آبان تمدید شد. با این حال، علی‌رغم همه پیگیری‌ها و تلاش‌های ورزشکار و فدراسیون، متأسفانه شرایط لازم برای اخذ تأییدیه نهایی فنی در مهلت مقرر فراهم نشد و امکان حضور نماینده کشورمان در بخش رقابتی این رویداد میسر نگردید.