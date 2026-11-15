متخصص داخلی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با هشدار درباره حساسیت بالای انسولین به تغییرات محیطی، بر ضرورت رعایت دقیق پروتکل‌های نگهداری در خانه، محل کار و حین سفر برای جلوگیری از کاهش اثربخشی دارو تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ستاره شیخی متخصص داخلی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: انسولین به دلیل حساسیت شدید به شرایط محیطی، دارویی است که هرگونه خطا در نگهداری آن می‌تواند منجر به اختلال در کنترل قند خون بیمار شود. دکتر ستاره شیخی در این باره توضیح داد که قرار گرفتن دارو در معرض گرمای شدید، نور مستقیم خورشید یا یخ‌زدگی، مستقیماً اثر درمانی آن را از بین می‌برد.

وی در خصوص نگهداری اولیه خاطرنشان کرد: «انسولین‌های بازنشده باید حتماً در یخچال و در دمای استاندارد ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد نگهداری شوند. تأکید می‌شود که از قرار دادن انسولین در فریزر یا تماس مستقیم آن با دیواره‌های بسیار سرد یخچال خودداری شود، زیرا خطر یخ‌زدگی و از دست رفتن کارایی دارو بسیار بالاست.»

شیخی همچنین به تفاوت‌های موجود در انواع انسولین‌ها اشاره کرد و گفت: «پس از شروع مصرف، بسیاری از این دارو‌ها برای مدتی محدود در دمای اتاق قابل نگهداری هستند، اما مدت مجاز (مثلاً حدود ۲۸ روز در برخی برندها) و محدوده دمایی دقیق، بستگی به نوع فرآورده و دستورالعمل شرکت سازنده دارد؛ لذا حتماً باید بروشور دارو را مطالعه کرد و بهتر است تاریخ شروع مصرف را روی قلم یا ویال درج نمود.»

در ادامه این نشست، راهکار‌های نگهداری در محیط‌های کاری و حین سفر بررسی شد. دکتر شیخی با هشدار نسبت به نگهداری دارو در خودرو، به‌ویژه در روز‌های گرم، افزود که در محل کار نیز باید دارو در مکانی خنک و دور از منابع گرمایشی و نور مستقیم خورشید باشد.

در مورد سفر‌های جاده‌ای و هوایی، وی توصیه کرد: «در سفر بهتر است از کیف‌های مخصوص یا محفظه‌های عایق استفاده شود؛ اما دقت کنید که انسولین نباید مستقیماً با بسته‌های یخ یا کیسه‌های خنک‌کننده در تماس باشد تا دچار یخ‌زدگی نشود. همچنین در سفر‌های هوایی، حتماً انسولین را در کیف دستی همراه خود داشته باشید و از قرار دادن آن در قسمت بار هواپیما خودداری کنید، زیرا احتمال مواجهه با دمای بسیار پایین وجود دارد.»

در پایان، دکتر شیخی توصیه کرد بیماران همواره پیش از مصرف، ظاهر دارو را بررسی کنند. وی تأکید کرد که مشاهده تغییر در رنگ، شفافیت یا وجود ذرات غیرعادی در انسولین، نشانه‌ای از آسیب‌دیدگی دارو است و در این صورت باید مصرف آن متوقف شده و با پزشک یا داروساز مشورت کرد؛ هرچند وی یادآور شد که حتی با ظاهر طبیعی، رعایت دقیق شرایط دمایی برای تضمین اثربخشی دارو حیاتی است.