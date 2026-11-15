دادستان مرکز استان خوزستان از رفع تصرف ۲۷۴ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی با نظارت قاضی شعبه پنجم اجرای احکام دادسرای مرکز استان و تحویل این اراضی به منابع طبیعی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان اظهار داشت: در راستای اجرای سیاست‌های راهبردی قوه قضائیه مبنی بر صیانت از حقوق بیت‌المال و مقابله قاطع با پدیده شوم زمین‌خواری، عملیات رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی به میزان ۲۷۴ هکتار به مرحله اجرا در آمد.

وی افزود: این اقدام با حضور و نظارت مستقیم و میدانی قاضی شعبه پنجم اجرای احکام کیفری دادسرای مرکز استان، همکاری عوامل انتظامی و حضور یگان ویژه منابع طبیعی انجام شد.

دادستان مرکز خوزستان خاطر نشان کرد: صیانت از منابع طبیعی و اراضی ملی به عنوان سرمایه‌های کشور، نیازمند هماهنگی میان‌بخشی و قاطعیت در برخورد با متخلفان است و دادستانی استان در این مسیر با هیچ‌گونه زیاده‌خواهی و قانون‌گریزی مماشات نخواهد کرد.

خلفیان در ادامه گفت: اراضی مذکور پس از اجرای کامل و دقیق احکام خلع‌ید و رفع تصرف، جهت حراست مستمر و پیشگیری از تصرفات مجدد، رسماً تحویل منابع طبیعی اهواز شد تا در مسیر بهره‌برداری قانونی و صیانت زیست‌محیطی قرار گیرند.