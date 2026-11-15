در سفر هیئت اقتصادی ایران به ویتنام، با محوریت آذربایجان‌غربی ظرفیت‌های صادراتی استان و فرصت‌های توسعه همکاری‌های تجاری و صنعتی با این کشور مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در آخرین روز سفر هیئت اقتصادی ایران به ویتنام، فعالان اقتصادی با محوریت آذربایجان‌غربی از نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی هانوی بازدید کرده و ظرفیت‌های صادراتی استان و فرصت‌های توسعه همکاری‌های تجاری و صنعتی با این کشور را مورد بررسی قرار دادند.

در جریان این بازدید، اعضای هیئت اقتصادی ضمن مذاکره با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ویتنامی، زمینه صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی فرآوری شده از جمله کنسانتره و مواد اولیه غذایی را بررسی کردند.

همچنین بازدید از بخش ماشین‌آلات و تجهیزات نمایشگاه، فرصتی برای آشنایی با فناوری‌های نوین فرآوری و بسته‌بندی محصولات فراهم کرده و زمینه ارسال نمونه محصولات ایرانی به خریداران ویتنامی با هدف ارزیابی کیفیت و دریافت سفارش‌های صادراتی مورد پیگیری قرار گرفت.

صادرات سیب آذربایجان‌غربی به بازار ویتنام نیز از محور‌های مهم این سفر بود و مذاکرات برای تکمیل الزامات فنی و بهداشتی و فراهم‌سازی شرایط عرضه این محصول در بازار هدف ادامه یافت.

همچنین بر ضرورت تداوم مذاکرات تجاری، تسهیل فرآیند صادرات و برنامه‌ریزی برای حضور پررنگ‌تر شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های تخصصی ویتنام، از جمله ایجاد پاویون اختصاصی ایران، تأکید شد که می‌تواند زمینه‌ساز حضور پایدار و گسترش سهم آذربایجان‌غربی در بازار‌های بین‌المللی باشد.

این سفر با راهبری استانداری آذربایجان‌غربی به‌عنوان استان معین و با برنامه‌ریزی و حمایت مالی شرکت شهرک‌های صنعتی استان و مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه انجام شد.