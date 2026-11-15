آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان چهارمین کارسوق ملی فراگیر «آموزش روش پژوهش» به‌صورت مجازی و با حضور رئیس و معاون سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان برگزار شد و برگزیدگان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان چهارمین کارسوق ملی فراگیر آموزش روش پژوهش، به‌صورت مجازی و با حضور الهام یاوری، معاون وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان، امید نقشینه ارجمند، معاون استعدادیابی و توانمندسازی فراگیر سازمان و باقری‌فر، رئیس اداره استعداد‌های درخشان استان سیستان و بلوچستان، برگزار شد.

این مراسم از محل دبیرخانه چهارمین دوره کارسوق ملی فراگیر آموزش روش پژوهش، مستقر در دبیرستان دوره دوم استعداد‌های درخشان شهید بهشتی ۲ زاهدان، برگزار شد و طی آن، برگزیدگان دو مقطع متوسطه اول و دوم معرفی شدند.

در این آیین از تلاش‌های دکتر علیرضا پودینه، مدیر دبیرستان دوره دوم استعداد‌های درخشان شهید بهشتی ۲ زاهدان و مدیر و دبیر اجرایی کارسوق و دکتر هادی حسینی، دبیر علمی و آموزشی این کارسوق قدردانی شد.

معرفی برگزیدگان مقطع متوسطه اول

در مقطع متوسطه اول، دانش‌آموزان برگزیده با ارائه طرح‌هایی در حوزه تأثیر فناوری‌های دیجیتال بر یادگیری، استفاده از تلفن همراه و فضای مجازی و مدیریت استرس و اضطراب تحصیلی معرفی شدند.

تانیا رضایی از سمپاد ناحیه یک یزد، با طرح «الگوی استفاده از تلفن همراه و فضای مجازی در نوجوانان: مرور تحلیلی پیامد‌های تحصیلی، خواب و روابط خانوادگی» رتبه نخست را کسب کرد.

ریحانه نجاتی، صبا سلیمانی و عسل شاهیوند از دبیرستان فرزانگان ناحیه یک زاهدان، با طرح «تحلیل راهکار‌های نوین کاهش پیامد‌های منفی تلفن هوشمند بر یادگیری، تمرکز و حافظه دانش‌آموزان: یک مطالعه مروری نظام‌مند» رتبه دوم را به دست آوردند.

همچنین ساینا رئوف و رونیکا سعیدنیا از فرزانگان دورود استان لرستان، با طرح «تأثیر هوش مصنوعی و ابزار‌های دیجیتال بر کیفیت، میزان یادگیری و تمرکز دانش‌آموزان» موفق به کسب رتبه دوم مشترک شدند.

در رتبه سوم، فاطیما عرب، سدنا مودی، یسنا مودی و مهتاب شهرکی از فرزانگان ناحیه ۲ زاهدان، با طرح «روش‌های کاهش استرس و اضطراب امتحان و فشار تحصیلی» قرار گرفتند.

همچنین اسرا رشنواد، هلیا شیخی، فریا سپهوند، باران فالحی و طاهره عزیزپور از دبیرستان غیردولتی معراج خرم‌آباد، با طرح «هوش مصنوعی در مدیریت استرس و اضطراب تحصیلی دانش‌آموزان: مروری بر ابزارها، کاربرد‌ها و ملاحظات بومی در ایران» رتبه سوم مشترک را کسب کردند.

معرفی برگزیدگان مقطع متوسطه دوم

در مقطع متوسطه دوم نیز پنج طرح در حوزه‌های مختلف علمی و فناورانه موفق به کسب رتبه‌های اول تا سوم شدند.

امیررضا ناصری از سمپاد بیرجند، با طرح «ریتما» رتبه نخست را به دست آورد.

امیرعلی حفاوتی، سید عرفان رسولی‌نژاد، طا‌ها مهرعلی‌تبار و سید امیرعلی عیسی‌زاده از بابل استان مازندران، با طرح «طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت هوشمند مصرف انرژی الکتریکی ساختمان مسکونی مبتنی بر اینترنت اشیا و یادگیری ماشین» رتبه دوم را کسب کردند.

ثمین بیات و یلدا جهانگیری از یک مدرسه دولتی در کرج، با طرح «توسعه کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان و ایده‌های مبتنی بر هوش مصنوعی» به رتبه دوم مشترک دست یافتند.

در ادامه، ابوالفضل اسدی‌امین، رضا باقری‌فر و رامتین ظهیری از سمپاد زاهدان، ناحیه ۳، با طرح «طراحی و توسعه اکوسیستم هوشمند برای مدیریت یکپارچه حمل‌ونقل سنگین، فوق‌سنگین و معدنی» رتبه سوم را کسب کردند.

زهرا سید‌نژاد، مهسا فالحی، پریا نعمانی و ثنا بادپا از سمپاد ناحیه ۴ تبریز، با طرح «طراحی و ارزیابی سامانه هوشمند مدیریت آبیاری با استفاده از حسگر‌های رطوبت خاک، داده‌های محیطی و اینترنت اشیا» دیگر برگزیدگان رتبه سوم این مقطع بودند.

طرح‌های برگزیده چهارمین کارسوق ملی فراگیر آموزش روش پژوهش، طیف متنوعی از مسائل آموزشی، اجتماعی، علمی و فناورانه را دربر می‌گیرند؛ از بررسی تأثیر فناوری بر یادگیری و سلامت تحصیلی دانش‌آموزان تا ارائه راهکار‌هایی مبتنی بر هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، مدیریت انرژی، حمل‌ونقل هوشمند و کشاورزی.

این کارسوق با هدف توسعه توانمندی‌های پژوهشی دانش‌آموزان و تقویت مهارت آنان در شناسایی مسائل، مطالعه و ارائه راهکار‌های علمی برگزار شد.