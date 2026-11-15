به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کارشناس هواشناسی مازندران از بارش‌های فراگیر در استان از بامداد دوشنبه ۲۵ آبان تا ظهر سه‌شنبه ۲۶ آبان خبر داد و گفت: میزان بارش در نیمه غربی استان بیش از ۸۰ میلی‌متر و در نیمه شرقی نزدیک به ۵۰ میلی‌متر برآورد می‌شود.

فرجی با اشاره به تداوم هوای گرم‌تر از نرمال در روز‌های اخیر افزود: امروز یکشنبه نیز هوای گرمی در استان حاکم است، اما از اواخر وقت امروز با ورود سامانه بارشی، بارندگی در مناطق مختلف مازندران آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه روز دوشنبه بارندگی همراه با هوای خنک پاییزی در سراسر استان ادامه خواهد داشت، گفت: شدت بارش‌ها در نیمه غربی، از محمودآباد تا رامسر، بیشتر پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس هواشناسی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی، درباره احتمال افزایش حجم آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر عمومی و زیرگذر‌ها هشدار داد و افزود: مقدار بارش در ارتفاعات کمتر خواهد بود و در ارتفاعات بالای هزار و ۸۰۰ متر، بارش‌ها به‌صورت برف پیش‌بینی می‌شود.

فرجی ادامه داد: روز سه‌شنبه از شدت ناپایداری‌ها کاسته می‌شود و بارش‌ها بیشتر در نیمه غربی استان ادامه خواهد داشت؛ در نیمه شرقی نیز بارش‌ها به‌صورت پراکنده خواهد بود.

وی درباره وضعیت دریا نیز گفت: دریا از اواخر وقت امشب مواج می‌شود و این وضعیت تا ظهر سه‌شنبه ادامه خواهد داشت.