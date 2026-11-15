تیم تکواندو نونهالان دختر آذربایجان‌شرقی در مسابقات قهرمان قهرمانان کشور که به میزبانی یزد برگزار شد عنوان سوم تیمی این رقابت‌ها را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،تیم تکواندو نونهالان دختر آذربایجان‌شرقی در مسابقات قهرمان قهرمانان کشور که به میزبانی یزد برگزار شد با کسب ۲ نشان طلا و یک نشان نقره عنوان سوم تیمی این رقابت‌ها را به خود اختصاص داد.

در این مسابقات مهلا مرادی با پنج پیروزی و فاطمه ضیایی‌کیا با چهار پیروزی به نشان طلا دست یافتند و آوینا رضایی نیز با چهار پیروزی نشان نقره را کسب کرد.

هدایت تیم آذربایجان‌شرقی بر عهده مهدیه حصبایی به‌ عنوان سرمربی و فرناز جلیلی به‌ عنوان مربی بود و مهناز اسلام‌وند نیز سرپرستی تیم را بر عهده داشت.