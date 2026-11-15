به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛جعفر براخاص‌زاده با اعلام این خبر گفت: در راستای صیانت از انفال و حفظ حقوق بیت‌المال، با پیگیری‌های حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان و صدور حکم قضایی، ۷۱ هزار و ۸۳۰ مترمربع از اراضی ملی واقع در روستای ابراهیم‌آباد، بخش زنجان‌رود و منطقه نیک‌پی شهرستان زنجان، از تصرف خارج و به بیت‌المال بازگردانده شد.

وی افزود: متصرف علاوه بر خلع ید از اراضی ملی مورد نظر، به پرداخت جریمه نقدی و اجرت‌المثل ایام تصرف نیز محکوم شده است.

این مسئول با تأکید بر برخورد قانونی با متجاوزان به عرصه‌های ملی تصریح کرد: حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی، وظیفه‌ای همگانی است و یگان حفاظت منابع طبیعی با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، با هرگونه تصرف و تجاوز به انفال و سرمایه‌های طبیعی کشور برابر قانون برخورد خواهد کرد.