۵۸ پزشک متخصص به مراکز درمانی خراسان جنوبی اختصاص یافت تا در ۱۵ بیمارستان دانشگاهی استان به ارائه خدمات بپردازند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از تخصیص ۵۸ پزشک متخصص در رشته‌های مختلف به خراسان جنوبی در سال جاری خبر داد و گفت: با رایزنی‌های انجام‌شده، این پزشکان برای تقویت خدمات درمانی استان اختصاص یافته‌اند که تاکنون بیش از دو سوم آنان محل خدمت خود را مشخص کرده‌اند.

احمدی افزود: از مجموع پزشکان تخصیص‌یافته، سه نفر به‌عنوان اعضای هیئت علمی در بیرجند فعالیت خواهند کرد و ۵۵ پزشک متخصص دیگر در مراکز درمانی و بیمارستان‌های دانشگاهی استان توزیع شده‌اند؛ این پزشکان در ۱۵ بیمارستان دانشگاهی خراسان جنوبی به ارائه خدمات خواهند پرداخت.

وی با اشاره به توجه ویژه به شهرستان‌های کوچک و مناطق کم‌برخوردار استان گفت: در بیمارستان‌های شهرستان‌هایی همچون درمیان، زیرکوه، بشرویه، سرایان و خوسف نیز پزشکان متخصص در رشته‌های مختلف اختصاص یافته‌اند تا دسترسی مردم به خدمات تخصصی درمانی بهبود یابد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به کمبود کشوری برخی رشته‌های تخصصی، به‌ویژه بیهوشی، گفت: محدودیت تأمین متخصص بیهوشی در برخی مناطق ممکن است بر ارائه خدمات جراحی تأثیرگذار باشد؛ با این حال، در رشته‌هایی همچون داخلی، اطفال و قلب، پزشکان متخصص در مراکز درمانی استان حضور خواهند داشت.