به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان منصور ستوده گفت: میزان بارندگی‌ها در مقایسه با مدت مشابه بلندمدت که ۴۷ میلی‌متر بوده، حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی اخیر افزود: میانگین بارش این سامانه در استان حدود ۵۰ میلی‌متر ثبت شده که بیشترین میزان با حدود ۹۰ میلی‌متر مربوط به شهرستان‌های رزن و درگزین و کمترین میزان با حدود ۵۶ میلی‌متر مربوط به شهرستان همدان بوده است.

ستوده با بیان اینکه بارش‌های اخیر موجب افزایش قابل توجه ورودی رودخانه‌ها و منابع تأمین‌کننده سد‌های استان شده است، اظهار کرد: ورودی سد اکباتان پیش از بارندگی‌ها حدود ۱۰۰ لیتر در ثانیه بود که همزمان با فعالیت سامانه بارشی به پنج هزار لیتر در ثانیه رسید و اکنون به‌طور متوسط ۳۰۰ لیتر در ثانیه است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان با اشاره به وضعیت دیگر سد‌های استان گفت: ورودی سد سرابی تویسرکان اکنون به‌طور پایدار حدود ۲۰۰ لیتر در ثانیه و ورودی سد کلان ملایر حدود ۴۰۰ لیتر در ثانیه است. همچنین در حال حاضر حدود ۴۲۰ لیتر در ثانیه آب از مخزن سد کلان برای تأمین آب شرب استفاده می‌شود.

ستوده درباره وضعیت سد تالوار نیز بیان کرد: حجم ذخیره این سد که یکی از منابع تأمین آب شرب شهر همدان است، اکنون به حدود ۵۲ میلیون مترمکعب رسیده و در پی بارندگی‌های اخیر، حدود دو میلیون مترمکعب به حجم مخزن آن اضافه شده است. ورودی فعلی سد نیز حدود هزار و ۴۰۰ لیتر در ثانیه است.

وی ادامه داد: برای حفظ ذخایر سد تالوار و استفاده از آن در اوج مصرف تابستان سال آینده، میزان برداشت آب از این سد برای تأمین آب همدان به حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ لیتر در ثانیه کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان همچنین از استفاده بیشتر از منابع آب سطحی در تأمین آب شهر همدان خبر داد و گفت: در حال حاضر حدود ۲۰۰ لیتر در ثانیه از رودخانه عباس‌آباد پس از تصفیه در تصفیه‌خانه الوند وارد شبکه آب می‌شود و حدود ۱۰۰ لیتر در ثانیه نیز از رودخانه دره مرادبیک به سمت بند خاکو و تصفیه‌خانه شهید بهشتی هدایت می‌شود.

ستوده با اشاره به برنامه‌ریزی برای مدیریت منابع و مصارف سد اکباتان افزود: تأمین آب شرب در اولویت تخصیص منابع آبی قرار دارد و سهم آب کشاورزی نیز متناسب با میزان بارندگی، ورودی سد و حجم ذخیره مخزن و بر اساس برنامه مصوب وزارت نیرو تعیین و در اختیار کشاورزان و نمایندگان تعاونی‌های آب‌بران قرار می‌گیرد.

وی در پایان با بیان اینکه در حال حاضر آب شرب شهر همدان از ترکیبی از منابع سطحی و زیرزمینی تأمین می‌شود، گفت: از مجموع حدود دو هزار لیتر در ثانیه آب مورد نیاز شهر، بخشی از سد‌های اکباتان، آبشینه و تالوار و بخش دیگر از منابع آب زیرزمینی و رودخانه‌های سطحی تأمین می‌شود.