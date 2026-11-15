همزمان با برگزاری تجمعات و اجتماعات مردمی در شهرستان مهریز، محفل انس با قرآن کریم با حضور جمعی از علاقه‌مندان به کلام وحی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مسئول آموزشگاه قرآنی ثقلین شهرستان مهریز، گفت: همزمان با برگزاری تجمعات و اجتماعات مردمی در شهرستان مهریز، محفل انس با قرآن کریم با حضور جمعی از علاقه‌مندان به کلام وحی برگزار شد.

دهقانیزاده با اشاره به فعالیت جلسات خانگی قرآن کریم در مهریز گفت: تاکنون ۳۴۰ جلسه خانگی قرآن ویژه بزرگسالان و ۱۴ جلسه خانگی قرآن در مقطع ابتدایی در سامانه جلسات این ستاد به ثبت رسیده است.

دهقانیزاده، ترویج فرهنگ قرآنی و گسترش جلسات خانگی قرآن را از جمله اقدامات این مجموعه در راستای تقویت انس جامعه با کلام وحی عنوان کرد.