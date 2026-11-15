به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، دادستان کل کشور افزود: سند تحول و تعالی قوه قضائیه ما را موظف کرده که نظارتمان بر امور محجوران هوشمند شود.



دادستان کل کشور تصریح کرد: این سامانه جدید در قوه قضائیه، نظارت بر امور مربوط به اموال محجوران، اقدامات سرپرست‌ها و قیم‌های آنها و به اشتراک گذاشتن اطلاعاتشان با سایر نهاد‌ها و سازمان‌های مرتبط را در دسترس و الکترونیکی می‌کند.



حجت الاسلام موحدی آزاد ادامه داد: افراد محجور که توانایی داشته باشند، به صورت برخط و آنلاین می‌توانند از وضع خودشون در این سامانه مطلع شوند.



دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: دادستان‌های ما و بخش‌های سرپرستی در هر استان، این نظارت کاملاً هوشمند و برخط را انجام خواهند داد.



اطلاعات بیش از ۲۳ هزار نفر از صغار و محجور تحت حمایت دادسرای سرپرستی در سامانه ساما ثبت شد

سرپرست دادسرای ناحیه ۲۵ تهران (ویژه امور حسبی و سرپرستی) گفت: اطلاعات و مشخصات بیش از ۲۳ هزار و ۳۵۸ نفر از افرادی که به عنوان «صغار و محجور» تحت حمایت دادسرای سرپرستی شناخته می‌شوند، در سامانه ثبت اطلاعات موثر اشخاص (ساما) ثبت شده است.



المیرا نقی‌زاده اظهار کرد: ۲۲ هزار و ۴۳۴ پرونده در بایگانی الکترونیکی ثبت و ساماندهی شده و از نظر مالی، ۱۹ هزار پرونده پایش شده است.



سرپرست دادسرای ناحیه ۲۵ تهران ادامه داد: اطلاعات ۱۸ هزار و ۶۵۸ مورد از اموال و دارایی‌های صغار و محجورانِ تحت سرپرستی دادسرای ناحیه ۲۵، در سیستم مدیریت پرونده قضایی و در بانک اطلاعاتی اموال ثبت و تکمیل شده است.



نقی‌زاده تصریح کرد: اطلاعات همه معلولان، محجوران، سالمندان، کودکان دارای اختلال اوتیسم، افراد دچار دمانس و آلزایمر که نیازمند حمایت و سرپرست هستند و در مراکز نگهداری و تحت پوشش بهزیستی شهر تهران حضور دارند، شناسایی شده و در بانک اطلاعاتی مراکز نگهداری دادسرای ناحیه ۲۵ سرپرستی ثبت شده است.



نقی زاده خاطرنشان کرد: اتصال شعبه‌های سرپرستی در سراسر کشور به خدمات الکترونیک قضایی و امکان ثبت الکترونیکی درخواست‌های مرتبط با امور حسبی، از جمله دستاورد‌های مهم و راهبردی است.سرپرست دادسرای ناحیه ۲۵ تهران در پایان گفت: با این خدمت الکترونیکی، دسترسی شهروندان به خدمات قضایی آسان‌تر می‌شود و مراجعات غیرضروری کاهش می‌یابد.