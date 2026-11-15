آیت‌الله محسن فقیهی در دیدار با معاون اقتصادی استاندار قم، بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان مستعدِ اشتغال‌زایی، شفافیت در دستگاه‌های اجرایی برای پیشگیری از فساد و اولویت‌بندی معیشت اقشار کم‌درآمد تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت‌الله فقیهی ضمن قدردانی از تلاش‌های تیم اقتصادی استانداری از زحمات و پیگیری‌های شبانه‌روزی استاندار قم تجلیل کرد و افزود: خدمت به مردم در شرایط دشوار اقتصادی امروز، نیازمند تلاش مضاعف، تدبیر و پیگیری مستمر است و مسئولانی که برای حل مشکلات مردم اهتمام دارند، شایسته تقدیر هستند.

در ابتدای این دیدار، ابراهیمی گزارشی از فعالیت‌ها، اقدامات و برنامه‌های اقتصادی دولت در استان قم ارائه کرد و به تشریح طرح‌ها و سیاست‌های در دست اجرا پرداخت.

آیت‌الله فقیهی با تأکید بر ضرورت توجه جدی به معیشت مردم، خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت‌های مدیریتی و طرح‌های ابتکاری برای عرضه ارزان کالا‌های اساسی استفاده کرد تا فشار اقتصادی بر خانواده‌ها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، کاهش یابد.

ایشان در ادامه، با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان و اشاره به موضوع رفع تعهدات ارزی، خواستار توجه ویژه دولت و قوه قضائیه به فعالان واقعی عرصه تولید شدند.

وی افزود: باید میان تولیدکنندگانی که با نیت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال‌زایی وارد میدان شده‌اند، اما به دلایل مختلف با مشکلاتی در انجام تعهدات ارزی مواجه شده‌اند، با افرادی که مرتکب تخلف شده و به بیت‌المال خسارت وارد کرده‌اند، تفاوت قائل شد. دولت و دستگاه قضایی باید با بررسی کارشناسی، به تولیدکنندگان واقعی برای رفع مشکلاتشان کمک کنند تا از توقف فعالیت‌های تولیدی جلوگیری شود.

آیت‌الله فقیهی همچنین با اشاره به قانون مالیات بر ارزش افزوده، بر ضرورت اختصاص سهم مناسبی از درآمد‌های این قانون به بخش تولید و نوسازی زیرساخت‌های صنعتی تأکید کرد و افزود: با اختصاص سهمی از این مالیات، باید برای بازسازی و راه‌اندازی مجدد کارخانه‌ها و کارگاه‌های آسیب‌دیده برنامه‌ریزی شود تا این واحد‌ها هرچه سریع‌تر به چرخه تولید بازگردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، شفافیت اقتصادی را از راهکار‌های مهم پیشگیری از مفاسد دانست و گفت: باید با اجرای قوانین شفافیت، زمینه نظارت و پاسخ‌گویی در دستگاه‌ها فراهم شود تا از بروز اختلاس‌ها و سوءاستفاده‌های اقتصادی جلوگیری گردد.

آیت‌الله فقیهی با اشاره به موضوع اخیر حذف کارت جایگاه‌های سوخت و نگرانی‌هایی که در میان مردم ایجاد کرد، بر ضرورت تدبیر و اطلاع‌رسانی صحیح در طرح مسائل اقتصادی تأکید کرد و افزود: در شرایط کنونی، اطمینان‌بخشی به مردم و جلوگیری از ایجاد نگرانی، از وظایف مهم مسئولان پر تلاش دولت است.

آیت‌الله فقیهی در پایان، بر هم‌افزایی همه دستگاه‌ها برای رفع موانع تولید، حمایت از فعالان اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم تأکید کرد..