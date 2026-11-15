به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ثبت‌نام متقاضیان شرکت در آزمون جذب مترجمان رسمی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۵ از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد.

این آزمون در دو مرحله کتبی و مصاحبه و با استناد به مقررات «ماده ۳ قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب سال ۱۳۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی» و آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن در روز پنجشنبه؛ ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

ثبت‌نام در این آزمون به صورت اینترنتی از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org آغاز شده و در روز جمعه؛ ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ پایان می‌یابد.

شرایط متقاضیان:

۱- داشتن حداقل ۲۵ سال سن تا آخرین روز ثبت‌نام ۲- نداشتن سوء پیشینه موثر کیفری ۳- عدم اشتهار به فساد اخلاقی عقیدتی ۴- عدم اعتیاد به مواد مخدر ۵- عدم محکومیت به انفصال از خدمات دولتی ۶- مورد وثوق و اعتماد بودن ۷- دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی دائم برای آقایان.

مدارک موردنیاز در زمان ثبت‌نام اینترنتی:

۱- پرداخت هزینه ثبت‌نام به مبلغ دو میلیون تومان به صورت الکترونیکی از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور ۲- تکمیل تقاضانامه الکترونیکی ۳- مشخصات فایل عکس پرسنلی: متقاضی می‌بایست یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر آماده و از طریق برنامه ثبت‌نام اینترنتی ارسال کند.

۳-۱ عکس ۴ * ۳ که در سال جاری گرفته شده باشد (عکس تمام‌رخ) ۳-۲ تصویر عکس فقط باید با فرمت JPG باشد ۳-۳ اندازه عکس باید حداکثر۴۰۰ * ۳۰۰ پیکسل و حداقل۳۰۰ * ۲۰۰ پیکسل باشد ۳-۴ تصویر متقاضی باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد ۳-۵ حجم فایل ذخیره‌شده عکس نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر باشد ۳-۶ حاشیه‌های زاید عکس باید حذف شده باشد ۳-۷حتی‌الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد

نکته -۱ تهیه تصویر از روی کارت‌های شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و ...) قابل قبول نیست و متقاضیان باید از اصل عکس استفاده کنند

نکته -۲ عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد

نکته -۳ در صورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت‌نام متقاضی باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می‌شود.

توجه: با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمون‌های قبلی در خصوص اشتباه در ارسال عکس متقاضیان، که این موضوع اکثراً برای متقاضیانی که ثبت‌نام آنان توسط دیگران انجام می‌شود رخ داده است؛ تأکید می‌شود علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت‌نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت کنید تا اشتباهاً عکس متقاضی دیگری به جای عکس شما الصاق نشود. بدیهی است در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

تاریخ و نحوه ثبت‌نام:

همه متقاضیان ثبت‌نام در آزمون جذب مترجم رسمی در صورت داشتن شرایط مندرج در بند الف این اطلاعیه، مدارک خواسته شده در بند ب را تهیه کرده و از شنبه؛ ۲۳ آبان‌ماه تا روز جمعه؛ ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با مراجعه به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org نسبت به ثبت‌نام در آزمون اقدام کنند.

در پایان ثبت‌نام به هر یک از متقاضیان کد رهگیری ارائه خواهد شد که متقاضیان لازم است تا پایان تمامی مراحل آزمون این کد را نزد خود نگهداری کنند، ضمناً یادآور می‌شود ثبت‌نام منحصراً به صورت الکترونیکی است و صرفاً از طریق سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌شود.

زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون:

۱- کارت شرکت در آزمون از روز دوشنبه؛ ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۵۱ برای مشاهده و پرینت بر روی تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org قرارخواهد گرفت.

آزمون در روز پنجشنبه؛ ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۵ منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد.

۲- ساعت شروع برگزاری آزمون و محل برگزاری آزمون در هنگام پرینت کارت شرکت در آزمون درج خواهد شد. صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تأیید اطلاعات ارسالی نیست و مدارک متقاضیان بعد از آزمون بررسی خواهد شد.

مشخصات آزمون:

۱- آزمون شامل دو مرحله کتبی و مصاحبه است. از قبول‌شدگان مرحله کتبی برای مصاحبه دعوت می‌شود.

۲- مرحله کتبی شامل دو آزمون عمومی و تخصصی است؛ آزمون عمومی به صورت تستی و آزمون تخصصی به صورت تشریحی و هر دو آزمون هم‌زمان در یک نوبت انجام می‌شود.

حد نصاب نمره برای هر یک از این دو آزمون کسب نمره ۵۰ از ۱۰۰ است. فقط شرکت‌کنندگانی که حد نصاب نمره ۵۰ را در آزمون تستی کسب کنند، اوراق تشریحی آنان تصحیح می‌شود. همه متقاضیانی که حد نصاب نمره ۵۰ را در هر دو آزمون مرحله کتبی کسب کنند برای مرحله مصاحبه دعوت می‌شوند. کسب حد نصاب در مرحله تشریحی، به معنای قبولی نهایی متقاضی نیست.

توجه ۱: استفاده از فرهنگ لغت (Dictionary) در آزمون تخصصی (تشریحی) مرحله کتبی مجاز است.

توجه ۲: آزمون عمومی مرحله کتبی در سطح تافل در زبان انگلیسی و هم‌سطح آن در سایر زبان‌ها خواهد بود و بخش تخصصی شامل مواد یا متن‌های حقوقی (حقوق داخلی، حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق ثبت، آرای دادگاه‌ها، وکالت‌نامه‌ها، بنچاق‌ها) و اسناد مشابه اقتصادی (وکالت‌نامه‌ها، شرکت‌نامه‌ها، قرارداد‌های تجاری داخلی و بین‌المللی، پیمان‌نامه‌ها، مصوبات شرکت‌ها، اساسنامه شرکت‌ها و اظهارنامه‌های مالیاتی)، بازرگانی، پزشکی، فنی، قرارداد‌ها است.

۳- برای شرکت‌کنندگان در مرحله مصاحبه، نمره کل بر اساس میانگین وزنی «نمره آزمون تستی» و «نمره آزمون تشریحی» و «نمره مصاحبه» محاسبه می‌شود.

۴- حد نصاب نمره کل برای قبولی نهایی در آزمون مترجمان رسمی سراسر کشور با توجه به زبان و استان انتخابی به شرح جدول شماره ۲ است.

۵- پذیرفته‌شدگان نهایی برای کارآموزی معرفی خواهند شد.

۶- شرکت مترجمان رسمی در این آزمون برای اخذ پروانه مترجمی رسمی زبان دیگر بلامانع است

۷- ثبت‌نام از متقاضیان در زبان‌های ذیل انجام می‌شود و یادآوری می شود در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد شرکت‌کننده، آزمون در رشته زبان‌های خارجی برگزار نخواهد شد.

