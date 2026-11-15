استاندار آذربایجان‌غربی گفت: استان با برخورداری از فرصت‌های کم‌نظیر، شایسته قرار گرفتن در جمع استان‌های برتر کشور است و باید با تغییر نگاه، فعال‌سازی ظرفیت‌ها و تکمیل زیرساخت‌ها، مسیر توسعه را با شتاب بیشتری دنبال کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، مرزی، کشاورزی و گردشگری استان گفت: آذربایجان‌غربی با برخورداری از فرصت‌های کم‌نظیر، شایسته قرار گرفتن در جمع استان‌های برتر کشور است و باید با تغییر نگاه، فعال‌سازی ظرفیت‌ها و تکمیل زیرساخت‌ها، مسیر توسعه را با شتاب بیشتری دنبال کنیم.

رضا رحمانی در بازدید از هنرستان شهید عسگری ارومیه و دیدار با هنرجویان و استادان این مجموعه، افزود: دیدگاه‌ها و پرسش‌های مطرح شده از سوی هنرجویان نشان‌دهنده پختگی و بلوغ فکری نسل جوان است و آینده توسعه استان به توانمندی، خلاقیت و دغدغه‌مندی این نسل وابسته است.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری، معادن، مرز و لجستیک استان، خاطرنشان کرد: تکمیل زنجیره تولید و صنایع تبدیلی، توسعه تجارت و ترانزیت، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی و جذب سرمایه‌گذاری باید به اولویت‌های استان تبدیل شود تا زمینه اشتغال پایدار، کاهش بیکاری و مهاجرت معکوس فراهم شود.

استاندار آذربایجان‌غربی به ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌های زیرساختی استان نیز اشاره کرده و افزود: تکمیل پروژه‌های راه‌سازی، پایانه‌های مرزی، بیمارستان‌ها و فضا‌های آموزشی با استفاده از ظرفیت اعتبارات دولتی، بانک‌ها و مشارکت بخش خصوصی دنبال می‌شود.

رحمانی همچنین با تأکید بر حمایت از هنرستان شهید عسگری و پیوند مهارت‌آموزی با تولید، اضافه کرد: باید زمینه تبدیل ایده‌ها و توانمندی‌های هنرجویان به محصولات و فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت همراهی همه بخش‌ها برای ساختن آینده‌ای بهتر، افزود: جوانان و دانش‌آموزان باید از همین دوران تحصیل نسبت به مسائل استان دغدغه‌مند باشند و با ایده‌پردازی و مشارکت در مسیر پیشرفت نقش‌آفرینی کنند تا آذربایجان‌غربی به استانی پیشرو، برخوردار و نمونه در کشور تبدیل شود.