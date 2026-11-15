

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی گفت: هدف‌گذاری استان، کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی مصرف گاز طبیعی است تا علاوه بر مدیریت ناترازی انرژی، فعالیت واحد‌های صنعتی و تولیدی بدون وقفه ادامه پیدا کند.تلاش می شود این است که با مدیریت بهینه مصرف و کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی مصرف گاز طبیعی، زمینه فعالیت مستمر واحد‌های صنعتی را فراهم کنیم و اجازه ندهیم محدودیت انرژی به تولید و اشتغال استان آسیب بزند.



احسان کرم‌زاده با اشاره به بررسی وضعیت مصرف گاز طبیعی در بخش‌های خانگی، صنعتی،کشاورزی، اداری و آموزشی در استان افزود:با توجه به ناترازی سالانه در بخش گاز و همچنین آسیب‌های واردشده به بخشی از واحد‌های تولید گاز کشور در پی آثار جنگ تحمیلی رمضان، مدیریت مصرف و کنترل ناترازی انرژی بیش از گذشته ضروری است.

کرم‌زاده با تأکید بر اینکه شهروندان با تنظیم دمای منازل روی ۱۸ درجه سانتی‌گراد در مدیریت مصرف گاز مشارکت کنند، بیان کرد: بر اساس آمار‌های موجود و اعلام سازمان هواشناسی میانگین دمای هوا نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک تا یک‌ونیم درجه افزایش داشته که میزان مصرف گاز در استان همچنان نسبت به مدت مشابه سال قبل روند افزایشی نشان می‌دهد.

وی هشدار داد: در صورت تداوم این روند، اعمال محدودیت در مصرف گاز بخش‌های صنعتی خواهیم شد؛ مردم مانند گذشته با رعایت الگوی مصرف و تنظیم دمای منازل، به پایداری شبکه گاز کمک کنند.

کرم زاده همچنین بر ضرورت رعایت بخشنامه‌های مدیریت مصرف انرژی از سوی دستگاه‌های اداری و آموزشی تأکید کرد و افزود: دستگاه‌ها باید در زمان استفاده از سیستم‌های گرمایشی و مدیریت مصرف گاز، مقررات ابلاغ‌شده را به‌طور جدی رعایت کنند تا نیازی به اعمال محدودیت در بخش‌های صنعتی و کشاورزی نباشد.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان با اشاره به افزایش واحد‌های دوگانه‌سوز در مرغداری‌ها، نانوایی‌ها و گلخانه‌های استان بر توسعه ی استفاده از سوخت جایگزین در این واحد‌ها تأکید کرد.





کرم‌زاده بیان کرد: برنامه‌ریزی شده در هفته‌های آینده تعداد واحد‌های مجهز به سامانه ی دوگانه‌سوز را افزایش دهیم تا در صورت بروز شرایط بحرانی در تأمین انرژی، روند تولید و تأمین کالا‌های اساسی و نیاز‌های سفره مردم با اختلال مواجه نشود.