\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b\u00a0\u062d\u0636\u0648\u0631 \u067e\u0631\u0635\u0644\u0627\u0628\u062a \u0645\u062f\u0627\u0641\u0639\u0627\u0646 \u0648\u0637\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0627\u062a\u062d\u0627\u062f \u0648 \u0627\u0642\u062a\u062f\u0627\u0631 \u0648 \u062a\u062c\u0645\u0639 \u0634\u0628\u0627\u0646\u0647 \u062d\u0645\u0627\u0633\u0647 \u0633\u0627\u0632\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u0647\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n