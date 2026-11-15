عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تعدد جشنواره‌های هنری در کشور گفت: ما جشنواره‌های متعددی در حوزه‌های مختلف داریم، اما جشنواره‌هایی که از جایگاه آکادمیک و دانشگاهی برگزار شوند و دانشجویان و استادان را به‌صورت جدی درگیر کنند، تعدادشان کم است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ورود دانشگاه آزاد اسلامی به عرصه هنر می‌تواند از یک سو تصویری از وضعیت فعلی حوزه هنر در چارچوب نگاه آکادمیک و دانشگاهی ارائه دهد و از سوی دیگر، با ایجاد هم‌افزایی میان فعالان این حوزه، به شکل‌گیری اتفاقات و رویداد‌های جدید در برنامه‌های آینده کمک کند.

محمدحسین ساعی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حاشیه نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری جشنواره هنر‌های ایرانی ـ اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایسکانیوز با اشاره به اهمیت برگزاری این رویداد گفت: این جلسه، نخستین نشست شورای سیاست‌گذاری جشنواره هنر‌های ایرانی ـ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی بود؛ و باید این اتفاق را به فال نیک گرفت.

جشنواره‌ها فرصتی برای شناسایی ظرفیت‌های هنری کشور

وی با بیان اینکه جشنواره‌ها همواره نمایانگر ظرفیت‌های موجود کشور در حوزه‌های مختلف هستند، اظهار کرد: جشنواره‌ها به ما کمک می‌کنند تا متوجه شویم در حوزه‌ای که جشنواره برای آن برگزار می‌شود، چه ظرفیت‌هایی در داخل کشور وجود دارد. برگزاری این رویداد‌ها فرصتی فراهم می‌کند تا همه بتوانند این ظرفیت‌ها را از نزدیک و به‌صورت عینی مشاهده کنند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: از سوی دیگر، تعاملات و هم‌افزایی‌هایی که در جریان برگزاری جشنواره شکل می‌گیرد، می‌تواند زمینه‌ساز اتفاقات و رویداد‌های جدید در آن حوزه شود.

ضرورت حضور نهاد‌های دانشگاهی در عرصه هنر

ساعی با اشاره به تعدد جشنواره‌های هنری در کشور گفت: ما جشنواره‌های متعددی در حوزه‌های مختلف داریم، اما جشنواره‌هایی که از جایگاه آکادمیک و دانشگاهی برگزار شوند و دانشجویان و استادان را به‌صورت جدی درگیر کنند، تعدادشان کم است.

وی اضافه کرد: ورود دانشگاه آزاد اسلامی به این عرصه می‌تواند از یک سو تصویری از وضعیت فعلی حوزه هنر در چارچوب نگاه آکادمیک و دانشگاهی ارائه دهد و از سوی دیگر، با ایجاد هم‌افزایی میان فعالان این حوزه، به شکل‌گیری اتفاقات و رویداد‌های جدید در برنامه‌های آینده کمک کند.

پیشنهاد‌هایی برای گسترش ابعاد جشنواره

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با اشاره به مباحث مطرح‌شده در شورای سیاست‌گذاری جشنواره اظهار کرد: برای برگزاری بهتر این رویداد، پیشنهاد‌های متعددی در شورا مطرح شده است که همچنان در حال بررسی هستند.

ساعی در تشریح برخی از این پیشنهاد‌ها گفت: برای نمونه، یکی از پیشنهاد‌ها این است که به جنبه‌های نظری هنر نیز در جشنواره توجه شود؛ به این معنا که جشنواره صرفا به ارائه و نمایش محصولات هنری محدود نباشد و مباحث نظری هنر نیز در آن مورد توجه قرار بگیرد.

وی افزود: پیشنهاد دیگر این است که بخش دانش‌آموزی نیز به جشنواره اضافه شود تا امکان حضور و مشارکت دانش‌آموزان در این رویداد فراهم شود. البته پیشنهاد‌های دیگری نیز از این دست مطرح شده است، اما این موارد هنوز به تصویب نرسیده‌اند.

افزایش دوبرابری جوایز جشنواره با دستور دکتر رنجبر

ساعی در پایان با اشاره به مصوبه جلسه شورای سیاست‌گذاری خاطرنشان کرد: تنها مصوبه این جلسه، خبر خوشحال‌کننده‌ای بود که از سوی دکتر رنجبر اعلام شد. با توجه به ارقام و مبالغی که پیش از این برای جوایز جشنواره اعلام شده بود، ایشان دستور دادند تمام مبالغ جوایز دو برابر شود.