رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با تأکید بر ممنوعیت آتش‌زدن بقایای گیاهی پس از برداشت برنج، از کشاورزان خواست با مدیریت اصولی این بقایا، از آلودگی هوا و آسیب به خاک جلوگیری کنند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی‌کاظمی اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۰ قانون هوای پاک، آتش‌زدن بقایای گیاهی پس از برداشت برنج ممنوع است و این اقدام علاوه بر آلودگی هوا، موجب از بین رفتن ریزجانداران مفید خاک و هدررفت سرمایه کشاورزان می‌شود.

وی با دعوت از کشاورزان سخت‌کوش استان برای مدیریت بقایای گیاهی افزود: استفاده از روش‌های اصولی در مدیریت این بقایا، ضمن حفاظت از خاک و محیط زیست و پیشگیری از آلودگی هوا، به تقویت خاک و ارتقای امنیت غذایی کمک می‌کند.

جواد سلطانی‌کاظمی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی بقایای گیاهی گفت: با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین می‌توان این بقایا را فرآوری و به محصولات جدید و سازگار با محیط زیست تبدیل کرد و از این طریق، ضمن جلوگیری از آلودگی، برای کشاورزان ارزش افزوده و ثروت ایجاد کرد.