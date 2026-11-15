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رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام با تشریح آخرین وضعیت حادثه واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت NGL دهلران در محور دشتعباس ـ مورموری، از جانباختن ۱۲ نفر و مصدومیت ۱۸ نفر خبر داد و گفت: سه نفر از مصدومان در بخش مراقبتهای ویژه (ICU) بستری هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس قیصوری رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام اظهار کرد: در پی وقوع حادثه تلخ واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت NGL دهلران، مجموعه دانشگاه علوم پزشکی ایلام از نخستین لحظات وقوع سانحه، با بسیج ظرفیتهای اورژانس پیشبیمارستانی و مراکز درمانی، اقدامات لازم را برای امدادرسانی، انتقال و درمان مصدومان در دستور کار قرار داد.
وی افزود: متأسفانه در این حادثه ۱۲ نفر جان خود را از دست دادند و ۱۸ نفر نیز مصدوم شدند که بلافاصله برای دریافت خدمات درمانی به مراکز بیمارستانی منتقل شدند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام با اشاره به آخرین وضعیت مصدومان بستری تصریح کرد: از مجموع ۱۸ مصدوم، سه نفر در بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند، ۱۳ نفر در بخشهای بیمارستانی تحت درمان قرار دارند و دو نفر نیز پس از دریافت خدمات درمانی و بهبودی نسبی ترخیص شدهاند.
قیصوری با ابراز تأسف عمیق از وقوع این حادثه و تسلیت به خانوادههای داغدار جانباختگان، برای مصدومان آرزوی سلامتی و بهبودی کامل کرد.
وی همچنین از تلاشهای شبانهروزی نیروهای اورژانس پیشبیمارستانی و فوریتهای پزشکی، کادر درمان و مجموعه بیمارستانهای استان ایلام، همکاران اورژانس و کادر درمان استان خوزستان و همچنین جمعیت هلالاحمر که در عملیات امدادرسانی، انتقال و درمان مصدومان مشارکت داشتند، قدردانی کرد و حضور و همکاری هماهنگ این مجموعهها را در مدیریت شرایط حادثه ارزشمند دانست.
اعلام اسامی جانباختگان
مجتبی لشگری، سخنگوی سازمان اورژانس کشور در تشریح آخرین وضعیت این حادثه اظهار کرد: واژگونی یک دستگاه اتوبوس متعلق به شرکت NGL دهلران، ساعت ۱۹:۲۴ روز شنبه ۲۳ آبانماه در محور مورموری ـ دشتعباس رخ داد و بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای عملیاتی اورژانس برای امدادرسانی به حادثهدیدگان به محل اعزام شدند.
وی افزود: در پی وقوع این حادثه، ۵ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوسآمبولانس از سوی دانشگاههای علوم پزشکی ایلام و دزفول به محل اعزام شدند و اقدامات امدادی و درمانی برای حادثهدیدگان انجام گرفت.
سخنگوی سازمان اورژانس کشور با اشاره به آخرین آمار مصدومان این حادثه تصریح کرد: بر اساس گزارش تکمیلی، ۱۸ نفر از مصدومان در مراکز درمانی بستری هستند که از این تعداد، ۱۳ نفر در بیمارستان گنجویان دزفول و ۵ نفر در بیمارستان رسول اکرم (ص) آبدانان تحت مراقبت و درمان قرار دارند.
لشگری ادامه داد: از میان مصدومان بستریشده، ۳ نفر در بخش مراقبتهای ویژه (ICU) بستری هستند و روند درمان آنان در مراکز درمانی ادامه دارد.
سخنگوی سازمان اورژانس کشور در پایان با اشاره به آخرین آمار جانباختگان این حادثه گفت: متاسفانه تاکنون ۱۲ نفر در پی این سانحه جان خود را از دست دادهاند و اسامی جانباختگان را به شرح زیر اعلام کرد:
اسامی ۱۲ جانباخته این حادثه، به شرح زیر اعلام شده است:
۱. امین محمدولی ۲. محمدرضا محمدی ۳. سعید غلامی ۴. لطفالله مرادی ۵. روحالله علیجانی ۶. فریبرز هادیزاده ۷. سجاد نصراللهی ۸. بهرام طهماسبی ۹. محمد رحیمی ۱۰. موسی رحیمی ۱۱. احمد تقیزاده ۱۲. ایوب حسنوند