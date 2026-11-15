رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام با تشریح آخرین وضعیت حادثه واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت NGL دهلران در محور دشت‌عباس ـ مورموری، از جان‌باختن ۱۲ نفر و مصدومیت ۱۸ نفر خبر داد و گفت: سه نفر از مصدومان در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بستری هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس قیصوری رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام اظهار کرد: در پی وقوع حادثه تلخ واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت NGL دهلران، مجموعه دانشگاه علوم پزشکی ایلام از نخستین لحظات وقوع سانحه، با بسیج ظرفیت‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی و مراکز درمانی، اقدامات لازم را برای امدادرسانی، انتقال و درمان مصدومان در دستور کار قرار داد.

وی افزود: متأسفانه در این حادثه ۱۲ نفر جان خود را از دست دادند و ۱۸ نفر نیز مصدوم شدند که بلافاصله برای دریافت خدمات درمانی به مراکز بیمارستانی منتقل شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام با اشاره به آخرین وضعیت مصدومان بستری تصریح کرد: از مجموع ۱۸ مصدوم، سه نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند، ۱۳ نفر در بخش‌های بیمارستانی تحت درمان قرار دارند و دو نفر نیز پس از دریافت خدمات درمانی و بهبودی نسبی ترخیص شده‌اند.

قیصوری با ابراز تأسف عمیق از وقوع این حادثه و تسلیت به خانواده‌های داغدار جان‌باختگان، برای مصدومان آرزوی سلامتی و بهبودی کامل کرد.

وی همچنین از تلاش‌های شبانه‌روزی نیرو‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی و فوریت‌های پزشکی، کادر درمان و مجموعه بیمارستان‌های استان ایلام، همکاران اورژانس و کادر درمان استان خوزستان و همچنین جمعیت هلال‌احمر که در عملیات امدادرسانی، انتقال و درمان مصدومان مشارکت داشتند، قدردانی کرد و حضور و همکاری هماهنگ این مجموعه‌ها را در مدیریت شرایط حادثه ارزشمند دانست.

اعلام اسامی جانباختگان

مجتبی لشگری، سخنگوی سازمان اورژانس کشور در تشریح آخرین وضعیت این حادثه اظهار کرد: واژگونی یک دستگاه اتوبوس متعلق به شرکت NGL دهلران، ساعت ۱۹:۲۴ روز شنبه ۲۳ آبان‌ماه در محور مورموری ـ دشت‌عباس رخ داد و بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیرو‌های عملیاتی اورژانس برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان به محل اعزام شدند.

وی افزود: در پی وقوع این حادثه، ۵ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایلام و دزفول به محل اعزام شدند و اقدامات امدادی و درمانی برای حادثه‌دیدگان انجام گرفت.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور با اشاره به آخرین آمار مصدومان این حادثه تصریح کرد: بر اساس گزارش تکمیلی، ۱۸ نفر از مصدومان در مراکز درمانی بستری هستند که از این تعداد، ۱۳ نفر در بیمارستان گنجویان دزفول و ۵ نفر در بیمارستان رسول اکرم (ص) آبدانان تحت مراقبت و درمان قرار دارند.

لشگری ادامه داد: از میان مصدومان بستری‌شده، ۳ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بستری هستند و روند درمان آنان در مراکز درمانی ادامه دارد.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور در پایان با اشاره به آخرین آمار جانباختگان این حادثه گفت: متاسفانه تاکنون ۱۲ نفر در پی این سانحه جان خود را از دست داده‌اند و اسامی جانباختگان را به شرح زیر اعلام کرد:

اسامی ۱۲ جان‌باخته این حادثه، به شرح زیر اعلام شده است:

‎۱. امین محمدولی ‎۲. محمدرضا محمدی ‎۳. سعید غلامی ‎۴. لطف‌الله مرادی ‎۵. روح‌الله علیجانی ‎۶. فریبرز هادی‌زاده ‎۷. سجاد نصراللهی ‎۸. بهرام طهماسبی ‎۹. محمد رحیمی ‎۱۰. موسی رحیمی ‎۱۱. احمد تقی‌زاده ‎۱۲. ایوب حسنوند