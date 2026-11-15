شرکت دانش بنیان در شیراز توانسته با ساخت انواع کلید و پریز و پرده‌های هوشمند، برنامه خانه‌های هوشمند طراحی کند که از دور قابل کنترل است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،شرکت دانش بنیان نکسو در شیراز توانسته با ساخت انواع کلید و پریز و پرده‌های هوشمند و قفل‌های ضد سرقت و سیستم‌های صوتی برنامه خانه‌های هوشمند طراحی کند که از دور قابل کنترل است.

پیش از آن هم در این شرکت اجزای خانه هوشمند قابل کنترل با گوشی همراه را ساخته تا افراد بتوانند بدون حضور در خانه میزان مصرف انرژی را کنترل کنند.