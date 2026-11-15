دویست و پنجاه و نهمین شب مدان داری مردم مبعوث شده استان

دویست و پنجاه و نهمین شب مدان داری مردم مبعوث شده استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم همیشه در صحنه که باوجود سختی‌ها مشکلات و سرما میدان را رها نکرده‌اند می‌گویند در گرما آمدیم و در سرما هم پای نظام اسلامی می‌مانیم و پرچم را تا پیروزی نهایی بر زمین نمی‌گذاریم.

مردم پیام‌هایی هم برای مادران غزه داشتند و می‌گویند ما در حمایت از مردم غزه از هیچ اقدامی دریغ نمی‌کنیم و توصیه می‌کنیم مادران غزه مانند حضرت زینب (س) مقاومت کنند، زیرا پیروزی نهایی ازآن ماست.

مردم می‌گویند با توجه به اینکه این روز‌ها شاهد بارندگی‌های شدید بر سر چادر‌های مردم آواره غزه هستیم با وجود سرما ما ملت مبعوث شده هم به یاد مردم غزه میدان را رها نمی‌کنیم و تا فرمان نهایی رهبر انقلاب در میدان می‌مانیم.