به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیر جهاد کشاورزی شهربابک گفت: زعفران با سطح زیر کشت ۱۶۸ هکتار، یکی از محصولات اقتصادی و ارزشمند بخش کشاورزی شهربابک به شمار می‌رود.

حسین رضایی‌نژاد افزود:شهرستان شهربابک از نظر سطح زیر کشت زعفران، رتبه سوم استان کرمان را به خود اختصاص داده است.

میانگین عملکرد این محصول درشهرستان ۴.۵ تا ۵ کیلوگرم کلاله خشک در هر هکتار برآورد می‌شود و پیش‌بینی می‌شود امسال تولید مطلوبی داشته باشیم.