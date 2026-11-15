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برداشت زعفران در شهربابک آغازشده وپیش بینی میشود ازهرهکتارحدود چهار ونیم کیلو زعفران برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیر جهاد کشاورزی شهربابک گفت: زعفران با سطح زیر کشت ۱۶۸ هکتار، یکی از محصولات اقتصادی و ارزشمند بخش کشاورزی شهربابک به شمار میرود.
حسین رضایینژاد افزود:شهرستان شهربابک از نظر سطح زیر کشت زعفران، رتبه سوم استان کرمان را به خود اختصاص داده است.
میانگین عملکرد این محصول درشهرستان ۴.۵ تا ۵ کیلوگرم کلاله خشک در هر هکتار برآورد میشود و پیشبینی میشود امسال تولید مطلوبی داشته باشیم.