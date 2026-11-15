همزمان با ایام شهادت بانوی بهشتی حضرت فاطمه زهرا (س)، آیین دیرینه پخت آش نذری در ده‌ها دیگ بزرگ، با همت خیرین و مشارکت گسترده مردم شهر بن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در این آیین که هر ساله به همت خیرین این شهر برپا می‌شود، عطر و طعم نذری حضرت فاطمه (س) با دیگر غذا‌های نذری تفاوت دارد و همین ویژگی، این سنت را به یکی از شاخص‌ترین برنامه‌های مذهبی منطقه تبدیل کرده است.

برپایی مراسم عزاداری و گسترده شدن سفره‌های نذری در این ایام، جلوه‌ای از عشق و ارادت مردم شهر بن به ساحت مقدس حضرت فاطمه (س) است.

در این مراسم، ۲هزار پرس غذای نذری میان عزاداران و شهروندان توزیع شد.