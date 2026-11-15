استاندار آذربایجان‌غربی با حضور در هنرستان شهید عسگری ارومیه، از بخش‌ها و کارگاه‌های مختلف این مجموعه آموزشی بازدید و با هنرجویان هنرستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با حضور در هنرستان شهید عسگری ارومیه، از بخش‌ها و کارگاه‌های مختلف این مجموعه آموزشی بازدید کرده و از نزدیک در جریان ظرفیت‌های آموزشی، امکانات و روند فعالیت‌های مهارت‌آموزی هنرجویان قرار گرفت.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین در جریان این بازدید با هنرجویان هنرستان دیدار و گفت‌و‌گو کرده و از نزدیک با فضای آموزشی و فعالیت‌های عملی آنان در رشته‌های تخصصی آشنا شد.

هنرستان شهید عسگری با ۱۲ کارگاه آموزشی در پنج رشته الکترونیک، ساختمان، شبکه و نرم‌افزار، صنایع شیمیایی و معماری داخلی، میزبان ۶۱۷ هنرجو در پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم است.

در حال حاضر ۳۶۱ هنرستان دولتی و غیردولتی در سراسر آذربایجان‌غربی فعالیت دارند که ۴۸ هزار و ۲۳۳ هنرجو در این مراکز مشغول تحصیل و کسب مهارت هستند.