انحراف اتوبوس در جاده مشهد به نیشابور، با ۳۰ سرنشین

یک دستگاه اتوبوس با ۳۰ سرنشین، صبح امروز به مانعی در جاده مشهد به نیشابور برخورد کرد و منحرف شد.