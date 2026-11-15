انحراف اتوبوس در جاده مشهد به نیشابور، با ۳۰ سرنشین
یک دستگاه اتوبوس با ۳۰ سرنشین، صبح امروز به مانعی در جاده مشهد به نیشابور برخورد کرد و منحرف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی
، مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: این حادثه در ساعت ۶ و ۴۹ دقیقه صبح امروز در کیلومتر ۶۵ جاده مشهد به نیشابور بر اثر رخ داد که سرنشینان اتوبوس دچار حادثه شدند.
سید علی منیری افزود: شش دستگاه امبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس برای امداد رسانی به محل حادثه اعزام شدند.
علیشاهی، مدیر روابط عمومی اورژانس مشهد گفت: پنج مصدوم از حادثه دیدگان به بیمارستان نیشابور و هشت مصدوم به بیمارستان کامیاب مشهد منتقل شدند.
امدادرسانی به سایر مصدومان ادامه دارد.
نیشابور در فاصله ۱۳۰ کیلومتری مشهد واقع شده است.