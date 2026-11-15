دادستان تهران گفت: ثبت الکترونیکیِ درخواست سرپرستی، باعث کاهش مراجعات حضوری و ارتقای شفافیت و کارامدی خدمت‌رسانی حقوقی و قضایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علی صالحی گفت: مسئولیت دادسرای سرپرستی، ماهیت حمایتی دارد، چراکه برخی اشخاص نمی‌توانند حقوق خود را پیگیری کنند.

دادستان تهران افزود: با خدمت ثبت درخواست سرپرستی الکترونیکی، مردم نیازی به مراجعه حضوری غیر ضروری ندارند.

صالحی تصریح کرد: ایجاد وحدت رویه و انسجام در ثبت و ارجاع درخواست‌ها و همچنین افزایش سرعت، دقت و قابلیت پیگیری از ویژگی‌های این خدمت جدید است.

دادستان تهران گفت: با این خدمت الکترونیکی، زمینه نظارت موثر و استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات برای تحقق عدالتِ مردم‌محور فراهم می‌شود.