مسابقات منطقه‌ای اسکیت اینلاین هاکی نونهالان و نوجوانان با حضور ورزشکارانی از ۶ استان کشور، به میزبانی ورزشگاه پردیس شهر چمگردان شهرستان لنجان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این رقابت‌ها به مدت دو روز و با هدف توسعه این رشته ورزشی، شناسایی استعداد‌های برتر و ایجاد فرصت رقابت و تجربه‌اندوزی برای ورزشکاران رده‌های پایه برگزار شد.

عضو کمیته هاکی استان اصفهان، با اشاره به اهمیت برگزاری مسابقات منطقه‌ای گفت: شناسایی و پرورش استعداد‌های نونهالان و نوجوانان، زمینه‌ساز تقویت تیم‌های استانی و پشتوانه‌سازی برای تیم‌های ملی در مسیر حضور موفق در رقابت‌های کشوری و بین‌المللی است.