به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان فرماندار رزن در آیین بهره‌برداری از پروژه آبرسانی روستای چورمق اظهار کرد: در ابتدای سال جاری مشخص شد که حدود ۱۶ روستای شهرستان با مشکلات جدی در حوزه تأمین آب مواجه هستند؛ به‌گونه‌ای که برخی از این روستا‌ها با تانکر آبرسانی می‌شدند و برخی دیگر نیز قطعی‌های مکرر و طولانی‌مدت آب را تجربه می‌کردند.

وی افزود: بر همین اساس، با برنامه‌ریزی و همراهی مدیران دستگاه‌های مرتبط، اعتبارات مناسبی برای رفع مشکلات حوزه آب اختصاص یافت که پروژه آبرسانی روستای چورمق یکی از طرح‌هایی است که خوشبختانه امروز به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

فرماندار رزن با اشاره به مشکلات آبرسانی این روستا در ماه‌های گذشته و مطالبات به‌حق اهالی تصریح کرد: مردم چورمق مردمی شریف، صبور، همراه و پرتلاش هستند و انتظار داشتند مشکل آب هرچه سریع‌تر برطرف شود؛ انتظاری که کاملاً به‌حق بود. خوشبختانه با تلاش مجموعه مدیران و عوامل اجرایی، این پروژه به سرانجام رسید.

وی با اشاره به ظرفیت تأمین آب این طرح گفت: بر اساس اطلاعات فنی، نیاز آبی روستا در زمان اوج مصرف حدود ۱۲ لیتر بر ثانیه است، در حالی که چاه احداث‌شده توانایی آبدهی تا ۳۰ لیتر بر ثانیه را دارد؛ ظرفیتی که می‌تواند اطمینان خاطر مناسبی برای تأمین پایدار آب شرب روستا در سال‌های آینده ایجاد کند.

فرماندار رزن در عین حال بر ضرورت مدیریت مصرف آب تأکید کرد و گفت: ظرفیت مناسب تأمین آب به معنای استفاده بی‌رویه و غیرضروری از این نعمت نیست. آب سرمایه‌ای ارزشمند و از مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعه هر منطقه است و لازم است مردم با مدیریت صحیح مصرف، در حفظ و پایداری این منبع حیاتی مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به اعتبار حدود ۳۰ میلیارد تومانی اجرای پروژه اظهار کرد: این اعتبار از محل منابع عمومی و بیت‌المال تأمین شده و همه باید در نگهداری و بهره‌برداری صحیح از این سرمایه و زیرساخت ارزشمند کوشا باشیم.

سید ابوالحسن مصطفوی، نماینده مردم شهرستان‌های رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی، در این مراسم با قدردانی از همراهی فرماندار، مدیران استانی و شهرستانی، مجموعه آب و فاضلاب و شرکت توزیع نیروی برق و همچنین مشارکت ارزشمند اهالی روستای چورمق اظهار کرد: آغاز این پروژه با همت، مشارکت و خودیاری مردم روستا رقم خورد و همراهی اهالی نقش مؤثری در به ثمر رسیدن آن داشت.

وی با اشاره به شرایط دشوار تأمین آب در سال‌های گذشته افزود: از نخستین روز‌های فعالیت خود، تأمین آب شرب را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی پیگیری‌ها قرار دادم؛ چراکه در آن مقطع ۱۶ روستای شهرستان با تانکر آبرسانی می‌شدند و بخش بغراطی نیز با شرایط بسیار دشواری در حوزه تأمین آب مواجه بود؛ شرایطی که در برابر مردم احساس مسئولیت و شرمندگی می‌کردیم.

مصطفوی با اشاره به تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های اجرایی شرکت آب و فاضلاب و توزیع نیروی برق، حتی در روز‌های تعطیل و شرایط دشوار جوی، از زحمات این مجموعه‌ها قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با تداوم این اقدامات و برنامه‌ریزی برای حفر چاه‌های اختصاصی در روستاها، بتوانیم مشکلات تأمین آب در فصل تابستان را نیز به حداقل برسانیم.

یکی از بخش‌های مهم اجرای این پروژه، تأمین اعتبار و فراهم‌سازی زیرساخت برق‌رسانی به چاه جدید بود که با پیگیری مستقیم مصطفوی و برقراری تماس با وزیر مربوطه، مشکل تأمین اعتبار آن برطرف شد و زمینه تسریع در اجرای پروژه و بهره‌برداری از چاه فراهم آمد.

بختیاری‌فر، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان، با اشاره به نقش پیگیری‌های نماینده مردم رزن و درگزین در پیشبرد پروژه‌های آبرسانی اظهار کرد: طی دو سال گذشته، با پیگیری‌ها و حمایت‌های آقای مصطفوی، مشکل آب شرب ۱۶ روستای شهرستان رزن برطرف شده است؛ روستا‌هایی که بسیاری از آنها پیش از این از طریق تانکر آبرسانی می‌شدند و امروز با استفاده از منابع آب محلی، شرایط تأمین آب آنها متحول شده است.

وی با تشریح اقدامات انجام‌شده در پروژه چورمق افزود: برای اجرای این طرح، عملیات حفر چاه و احداث و تکمیل زیرساخت‌های انتقال آب انجام شده و حدود ۲ هزار و ۱۰۰ متر لوله‌گذاری برای اتصال چاه به مخزن صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان ادامه داد: مجموع هزینه‌های اجرای پروژه از مرحله حفر چاه تا اتصال به مخزن حدود ۳۰ میلیارد تومان بوده که ۱۸ میلیارد تومان آن از سوی شرکت آب و فاضلاب پرداخت شده است.

بختیاری‌فر با قدردانی از پیگیری‌های مصطفوی در سطح ملی و استانی و همچنین حمایت‌های دکتر جهانیان، فرماندار شهرستان رزن، تأکید کرد: نهضت تأمین آب شرب پایدار در روستا‌ها ادامه خواهد داشت و امیدواریم با همراهی مسئولان، مشکلات سایر روستا‌ها نیز برطرف شود.

امام جمعه بخش سردرود: همدلی مردم و مسئولان زمینه‌ساز رفع مشکلات است

حجت‌الاسلام علی میرزایی، امام جمعه بخش سردرود، نیز با قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران اجرای این پروژه، اتحاد و همدلی میان مردم و مسئولان را زمینه‌ساز رفع مشکلات و تحقق مطالبات عمومی دانست و از پیگیری‌های مصطفوی برای حل مشکل چندین‌ساله آب شرب روستای چورمق قدردانی کرد.

آغاز طرح‌های جدید آبرسانی در روستا‌های شهرستان رزن

مهندس حمیدیان، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان رزن، با اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های آبرسانی در روستا‌های شهرستان، از آغاز عملیات حفر و تجهیز چاه در چندین روستا خبر داد و ابراز امیدواری کرد با اجرای این طرح‌ها، تنش آبی در مناطق مختلف شهرستان به حداقل برسد.

همچنین مهندس رضایی، مدیر توزیع نیروی برق شهرستان رزن، با قدردانی از پیگیری‌های مصطفوی برای تأمین اعتبارات موردنیاز و هماهنگی مجموعه‌های استانی، بر آمادگی مجموعه برق برای همکاری در اجرای پروژه‌های آبرسانی سایر روستا‌ها تأکید کرد.

بهره‌برداری از پروژه تأمین و توزیع آب شرب روستای چورمق با اجرای عملیات حفر چاه، تکمیل زیرساخت‌های انتقال و لوله‌گذاری حدود ۲ هزار و ۱۰۰ متری، علاوه بر پاسخ به یکی از مطالبات دیرینه اهالی این روستا، گامی در مسیر ارتقای زیرساخت‌های حیاتی شهرستان رزن و تأمین آب شرب پایدار در مناطق روستایی به شمار می‌رود.