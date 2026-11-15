به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان کشور؛ جلسه شورای عالی سیاستگذاری دومین کنگره شهدای هنرمند روز ۲۳ آبان با حضور سید عباس صالحی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سردار آزادی؛ مسئول سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج، سردار مقواساز؛ معاون فرهنگی هنری سازمان بسیج مستضعفین، حامدشب‌خیز؛ مسئول سازمان بسیج هنرمندان کشور و جمعی از مسئولان و هنرمندان کشور برگزار شد در وزارت فرهنگ برگزار شد.

در این جلسه حامد شب‌خیز؛ مسئول سازمان بسیج هنرمندان کشور با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این رویداد اظهار کرد: هدف اصلی از برگزاری این کنگره، جریان‌سازی فرهنگی در سطح کشور و معرفی شهدای هنرمند به‌عنوان الگوهای اثرگذار برای جامعه هنری است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری ۳۲ اجلاسیه استانی افزود: این اجلاسیه‌ها از اول مهرماه تا پایان آذرماه برگزار می‌شوند و در کنار آن‌ها، ۹ اجلاسیه تخصصی نیز از ۱۵ آذرماه تا پایان دی‌ماه با محوریت رشته‌ها و عرصه‌های مختلف هنری در نظر گرفته شده است.

شب‌خیز ادامه داد: اجلاسیه‌های تخصصی شهدای عکاس، صنایع‌دستی، شاعر، عرصه فیلم و موسیقی، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی و خوشنویسی و همچنین شهدای بین‌الملل و جبهه مقاومت از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این کنگره است.

اجلاسیه نهایی و مراسم اختتامیه نیز در بهمن‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد. مسئول سازمان بسیج هنرمندان کشور با تأکید بر ضرورت مشارکت مجموعه‌های فرهنگی و هنری کشور در این رویداد تصریح کرد: این برنامه با همکاری مستقیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری و سازمان بسیج هنرمندان اجرا می‌شود و تلاش ما این است که ظرفیت همه نهادهای فرهنگی و هنری برای برگزاری کنگره‌ای در شأن شهدای هنرمند به میدان بیاید. وی همچنین از برنامه‌ریزی برای تولید آثار فاخر هنری در حاشیه این کنگره خبر داد و گفت: با توجه به تأکید رهبر شهید بر تولید آثار کم‌شمار اما تأثیرگذار، ارزشی و فاخر، تولید فیلم سینمایی، سمفونی، آثار مکتوب، مینی‌سریال و مستند در دستور کار قرار گرفته است تا ابعاد مختلف زندگی و شخصیت شهدای هنرمند در قالب‌های متنوع هنری به جامعه معرفی شود.

شب‌خیز در پایان ابراز امیدواری کرد با همراهی و هم‌افزایی نهادهای فرهنگی و هنری کشور، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده به بهترین شکل اجرا شود و دومین کنگره ملی شهدای هنرمند بتواند رویدادی اثرگذار و شایسته جایگاه والای هنرمندان شهید باشد.

در ادامه سیدعباس صالحی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عصر شنبه ۲۳ آبان با اشاره به جایگاه والای شهادت در فرهنگ ایرانی اظهار کرد: شهادت صرفاً یک ارزش انسانی فراگیر نیست، بلکه در فرهنگ ایرانی از دیرباز و از دوره اسطوره‌ای تا دوران تاریخی و پس از اسلام، به‌عنوان یکی از عناصر بنیادین هویت ملی و فرهنگی ما شناخته شده است.

وی با بیان اینکه ترکیب دو مفهوم شهید و هنرمند در عنوان این کنگره، مسئولیت برگزارکنندگان را سنگین‌تر می‌کند، افزود: برگزاری چنین کنگره‌هایی می‌تواند دو رویکرد متفاوت داشته باشد؛ نخست نگاهی صرفاً تجلیلی و دوم رویکردی فراتر از تجلیل که به دنبال پایه‌گذاری افق‌های تازه و ایجاد تأثیر ماندگار در جامعه و آینده کشور است.

انتخاب رویکرد دوم، طبیعتاً نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دقیق‌تر و دشوارتری خواهد بود.